Детей везут на ёлки. Какие правила должны соблюдать водители, чтобы не попасть под штраф

С 19 по 30 декабря детей будут возить на новогодние представления, и для водителей начинают действовать дополнительные ограничения

20 декабря 2022, 08:30, Антон Дегтярев

ДПС сопровождает группу детей / Фото: amic.ru

С 19 декабря в Барнауле начинаются новогодние представления для детей в театрах города. А это значит, что школьников организованно повезут на праздники в сопровождении экипажей Госавтоинспекции. И водители обязаны будут пропускать автоколонну, несмотря на заторы и пробки. Иначе — штраф. Рассказываем, какие правила нужно соблюдать автолюбителям, если рядом колонна детских автобусов.

Что нужно делать водителям, если едет автоколонна с детьми?

Водители должны всегда уступать дорогу и пропускать организованные колонны. ГАИ просит автолюбителей с пониманием отнестись к возможным заторам на дорогах и по возможности объезжать улицы, по которым будут ехать колонны.

По каким улицам Барнаула пойдут автоколонны с детьми?

Автобусы с детьми в сопровождении экипажей ГАИ пойдут по проспектам Ленина, Красноармейскому, Строителей, Комсомольскому, а также по улице Молодёжной и по Павловскому тракту.

Младшеклассников повезут на представление в театр драмы имени Шукшина, театр кукол «Сказка», Алтайский государственный музыкальный театр, во Дворец культуры «Южный» и во Дворец культуры Барнаула.

Что будет, если не пропустить автоколонну или встроиться в неё?

Встревать в колонны и занимать в них место нельзя. За пересечение организованной транспортной или пешеходной колонны либо за занятие места в ней положен штраф — 1,5 тысячи рублей.



Если не пропустить машины с включёнными синими проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, то за это выпишут штраф от трёх до пяти тысяч рублей либо лишат водительских прав на срок от месяца до одного года.

И до какого периода продлятся представления?

Организованно детей на новогодние представления будут доставлять до 30 декабря. А всего за время новогодних представлений автобусы перевезут более 38 тысяч учеников города и около 12 тысяч школьников со всего края.

Но разве праздничные мероприятия не отменили?

Массовые новогодние мероприятия в Барнауле действительно отменили. Однако детских праздников и ёлок это не касается. Они проходят, как и обычно. Детей везут на них организованно — забирают у школы и доставляют до места проведения представления.

Всего во время новогодних каникул запланировано более 60 праздничных мероприятий. Это игровые развлекательные программы, викторины, конкурсы, утренники для детей и для участников художественной самодеятельности. В эти дни культурные учреждения Барнаула будут работать в особом режиме.