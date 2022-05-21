Новости
Досуг
Досуг
Лето, солнце, жара. Где уже можно купаться в Барнауле и сколько это стоит?
21 мая 2022, 08:45
5
Свежий воздух и теплые бассейны. Развлекательный комплекс «Планета Q» возобновил работу
20 мая 2022, 09:11
В Барнауле закрывают премиальный ресторан Velvet на проспекте Ленина
19 мая 2022, 10:05
22
Новый уровень расслабления. Выиграй сертификат в центр Grand Float в Telegram-канале amic.ru
18 мая 2022, 11:58
Эксклюзив для любителей Японии. В «Читай-городе» появилась новая манга от Коёхару Готогэ
16 мая 2022, 14:41
Ура, каникулы: подборка детских лагерей с уклоном на компьютерные технологии
13 мая 2022, 10:03
Двухколесная мечта. Почему велосипед нужен каждой семье с детьми
12 мая 2022, 11:02
Расслабься по полной. Выиграй посещение релакс-центра Grand Float в Telegram-канале amic.ru
11 мая 2022, 12:45
В Барнауле открыли набор в современный IT-колледж
11 мая 2022, 10:01
5
Выходные в сосновом бору. Где провести майские праздники, не уезжая далеко от Барнаула
6 мая 2022, 13:01
Wink для всех возрастов. Подборка новинок на майские праздники для детей
4 мая 2022, 14:55
Цветение маральника, Первомай и Платоновский бал. Как провести длинные майские выходные на Алтае
30 апреля 2022, 06:32
1
Путь к вершине музыкальной карьеры: в Барнауле пройдёт вокальный конкурс «Олимп»
29 апреля 2022, 18:02
4
Кино под открытым небом. ТРЦ «Арена» откроет тематический уличный кинотеатр ко Дню Победы
29 апреля 2022, 11:02
Виртуальная карта сокровищ: билайн представил игру, в которой можно выиграть скидки на смартфоны и гаджеты
29 апреля 2022, 10:03
Парк «Арлекино» открывает сезон. В честь этого — скидка 50% на аттракционы
28 апреля 2022, 13:02
Путешествие в соседний город. Как отдохнуть на майские, не уезжая за пределы Сибири
28 апреля 2022, 09:03
1
Книги про книги: 10 удивительных историй о читателях и продавцах
25 апреля 2022, 11:02
Время для развития и любви. Астрологический прогноз на неделю с 25 апреля по 1 мая 2022 года
24 апреля 2022, 06:31
Ярмарка, гуляния, гадания и подарки. Как и когда в Барнауле пройдет Библионочь-2022
22 апреля 2022, 08:02
Всего пять знаков. Астролог рассказал, кто сможет удачно выйти замуж летом 2022 года
21 апреля 2022, 06:21
От «Макдоналдса» до фитнес-клуба: ТРЦ «Весна» заполнили новые арендаторы
19 апреля 2022, 09:50
5
Модный показ, концерт со Stand Up и гастрономический вечер. Чем заняться на выходных в Барнауле
16 апреля 2022, 09:32
1
МегаФон сделает START основным видеосервисом для своих клиентов
15 апреля 2022, 19:03
Сериал «The Тёлки» собрал на Wink четыре миллиона просмотров
15 апреля 2022, 14:03
Показать еще