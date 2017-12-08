А что ты знаешь об "Алтайской зимовке"? Ответь на вопросы и выиграй приз

Уже через неделю, 16 и 17 декабря, в Алтайском крае пройдет веселый праздник "Алтайская зимовка", приуроченный к прилету лебедей на уникальное незамерзающее озеро. На протяжении нескольких лет этот праздник ежегодно собирает тысячи гостей со всей Сибири и открывает в нашем регионе зимний туристический сезон. В 2017 году организаторы приготовили грандиозные мероприятия. Часть из них пройдет на удивительном Лебедином озере. Ответите правильно на вопросы теста - сможете выиграть поездку на Лебединое озеро на двоих. Победителя определит генератор случайных чисел. Итоги подведем утром 11 декабря.

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Вопрос дня "Алтайская зимовка": где пройдет, что посмотреть и почему нельзя пропустить