"Аленушка" и "Три богатыря": Тест на знание картин Виктора Васнецова
15 мая 1848 года родился один из лучших живописцев-сказочников Виктор Васнецов
15 мая 2016, 11:48
Для многих представление о Васнецове - репродукции в учебнике литературы за шестой класс начальной школы. Однако его талант гораздо шире: в начале творческого пути он писал пейзажи, а до сказочной тематики его занимали сцены из жизни городской бедноты. Редакция Amic.ru предлагает проверить свои знания русской живописи.
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