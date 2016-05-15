"Аленушка" и "Три богатыря": Тест на знание картин Виктора Васнецова

Для многих представление о Васнецове - репродукции в учебнике литературы за шестой класс начальной школы. Однако его талант гораздо шире: в начале творческого пути он писал пейзажи, а до сказочной тематики его занимали сцены из жизни городской бедноты. Редакция Amic.ru предлагает проверить свои знания русской живописи.