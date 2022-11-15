Астрологи назвали знаки зодиака, которые обретут любовь в 2023 году

Сразу семь знаков зодиака встретят свою любовь в 2023 году. Такой прогноз астрологов опубликовал портал rsute.ru. Одних ждут увлекательные романы, других — возвращение былых отношений, а третьих — пышная свадьба.

О том, каким знакам звёзды сулят любовь в следующем году, — в материале amic.ru.

Овны

Овны с самого начала 2023-го года почувствуют внимание со стороны противоположного пола. А уже летом произойдёт знаковая встреча, которая поменяет личную жизнь представителей знака. Астрологи не стесняются в прогнозах и считают, что уже осенью Овнов может ждать свадьба.

Близнецы

Близнецам для начала нужно убрать из своей жизни людей, которые мешают на пути к счастью. Пытаться вернуть былые чувства — плохой вариант, считают астрологи. Если вы избавитесь от ненужного, на смену ему придёт что-то хорошее. Звёзды сулят, что летом представители знака всё-таки встретят того самого человека.

Львы

Львы будут по-настоящему счастливы в 2023 году, уверяют астрологи. По их словам, представителям знака следует больше времени уделять самому себе и находить возможности отдыхать. Именно во время отпуска можно встретить свою любовь.

Весы

Весов ждёт спокойное и стабильное время. Астрологи полагают, что представители знака предпочтут вернуть прошлые отношения. И ничего плохого в этом нет: если верить звёздам, всё обязательно получится. Да так, что уже в октябре можно будет сыграть свадьбу.

Скорпионы

Скорпионы встретят свою любовь чуть позже других — в начале осени. Но зато встреча будет такой яркой, что уже к концу года возможна свадьба, считают астрологи.

Стрельцы

А вот Стрельцов новая любовь ждёт уже весной 2023-го года, предсказывают астрологи. Но для этого представителям знака следует выйти из своей зоны комфорта и открыться миру. Тогда велика вероятность, что у вас сложатся крепкие и яркие отношения.

Рыбы

Седьмой знак, которому астрологи пророчат любовь, — Рыбы. По словам экспертов, представителям знака следует почаще выходить в люди и «тусоваться». Тогда у вас будет больше шансов встретить свою вторую половинку. А лето станет для Рыб прекрасным временем любви и романтики.