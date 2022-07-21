Барнаульцев приглашают бесплатно поучаствовать в фотопроекте «Я — Модель!». Это международный проект, к которому в 2022 году присоединились 119 городов России и СНГ. В Барнауле он пройдет 31 июля на площадке торгового центра «Арена».

Проект предполагает профессиональные фотосессии взрослых и детей совместно с брендами-партнёрами. На фотосъемках в «Арене» будут задействованы известные магазины одежды, обуви и аксессуаров (Conte, Oblik, Barsalissa, T&Z и другие). На площадке будет работать приглашенный эксперт-стилист модной рубрики на телевидении (телеканала «Россия 1») Мария Штыкова. Кроме того, участников ждет специально подобранный стильный образ, прическа, макияж. Каждая модель получит 10 профессиональных фотографий.

Участвовать в проекте «Я — Модель!» могут взрослые и дети от 3 лет. Регистрация на проект уже началась. Узнать подробнее можно на сайте ТРЦ «Арена». А оставить заявку — по ссылке.

ТРЦ «Арена»

Адрес: Павловский тракт, 188

Сайт

Возрастное ограничение 3+

