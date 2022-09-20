Бассейн, сауна и тренажёры за 380 рублей: «Адриатика» приглашает барнаульцев на пробное занятие

Сменить фитнес-клуб, а уж тем более начать тренироваться с нуля — непростая задача. Чтобы вам было проще принять решение, «Адриатика» дарит скидку на пробное посещение. Вы сможете провести целый день в клубе и оценить все его преимущества за 380 рублей.

Так, в рамках гостевого визита клиентам доступны:

Тренажёрный зал

Вы сможете оценить оборудование премиум-класса, широкий гантельный ряд, современную кардиозону, эффективную систему вентиляции и кондиционирования, а также удобные раздевалки.

Фото: фитнес-клуб «Адриатика»

Групповые программы

В рамках гостевого визита вы сможете выбрать занятие по текущему расписанию. Функциональные, силовые и аэробные — всего в «Адриатике» более 44 групповых направлений. Каждые три месяца «Адриатика» обновляет программы и повышает квалификацию тренеров, чтобы занятия были не только эффективными, но и интересными.

Бассейн и сауна

Бассейн с комфортной температурой, гидромассажными элементами и финской сауной. Можно будет заняться и аквааэробикой, и свободным плаванием.

Фото: фитнес-клуб «Адриатика»

Оформить пробное посещение и посмотреть другие предложения клуба можно на сайте или по телефону 501-381. Для удобства клиентов в «Адриатике» также есть фитнес-бар и детские секции.

Добавим, что фитнес-клуб «Адриатика» участвует в премии «Народный знак качества». Это проект, в котором жители региона будут выбирать лучшие компании в разных сферах.

Фитнес-клуб «Адриатика»

Тел.: 501-381

Адрес: Барнаул, ул. Попова, 167а

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ИП Матвейчук Константин Леонидович