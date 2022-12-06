Буэнас ночес! Клуб-ресторан Coco Bongo провёл реновацию и приглашает барнаульцев весело провести выходные

В клубе-ресторане «Коко Бонго» прошла полная «перезагрузка». Новый собственник заведения открыл в нём второе дыхание, хотя основа осталась неизменной — это всё ещё тот самый мексиканский ресторан, где можно вкусно поесть и весело провести время. Amic.ru узнал, что интересного приготовил «Коко Бонго» для своих новых гостей и постоянных посетителей. И особенно — в новогоднюю ночь.

В «Коко Бонго» набрали новый персонал, а за безопасность клуба стал отвечать ЧОП «Бумеранг», который обслуживает ведущие заведения Барнаула. Изменился и дизайн ресторана: над ним поработал известный в городе мастер аэрографии Николай Замятин.

Клуб-ресторан предлагает большой выбор блюд мексиканской кухни. Это не только известные кесадильи, фахитос, такос и буррито, но и такие блюда, как эмпанадас (тортильи с рубленой телятиной), кесо фундидо (мексиканские колбаски с острым соусом) и другая традиционная еда. Вас также ждёт большой выбор напитков в мексиканском стиле.

В пятницу и субботу на сцене выступают известные в Барнауле и за его пределами музыканты и другие артисты с шоу-программами. За музыку также отвечают профессиональные диджеи, а за атмосферу, шутки и веселье — легендарный ведущий Евгений Исупов, который здесь арт-директор. По будням заведение работает как лаундж-бар, где можно как спокойно посидеть и расслабиться, так и потанцевать под музыку диджея.

Сейчас идёт активное бронирование новогодних корпоративов.

«Новый год у нас пройдёт очень весело. Всех секретов раскрывать не будем, скажу только, что повара разработали специальное меню, а наш арт-директор подготовил шикарную авторскую программу», — рассказали в «Коко Бонго».

Узнать подробнее о клубе-ресторане, посмотреть меню и афишу мероприятий можно на сайте заведения. Стол заказывайте по телефону: 8(3852)-604-888.

Coco Bongo (ООО «Коко Бонго»)

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 283а

Телефон: 8 (3852) 604-888

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