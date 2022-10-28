Жутко интересно. Что почитать в канун Хэллоуина, чтобы пощекотать нервы

Приближается Хэллоуин с его будоражащими мистическими настроениями. Это отличный повод прочесть любимые или новые книги в жанре хоррор. Вместе с «Читай-городом» портал amic.ru составил подборку самых жутких литературных произведений для бессонной ночи в канун всех святых.

Дженнифер Макмахон

«Скажи, когда снег становится водой, он помнит, как был снегом?»

Атмосферный триллер в лучших традициях Стивена Кинга и Альфреда Хичкока. Сара и Мартин любили друг друга и свою маленькую дочь Грету, но их счастье оборвалось навсегда с потерей ребёнка. В исступленном отчаянии Сара воспроизводит древний ритуал, дающий возможность пообщаться с мёртвыми. Сто лет спустя, в наши дни, Рути с сестрой отправляются на поиски бесследно пропавшей матери. Ведь порой сила любви столь велика, что готова бросить вызов самой смерти.

Дарья Бобылева

«Всю жизнь он мучился от того, что все люди вокруг как будто настроены на одну волну, а он — на какую-то другую, неправильную, и совпадений почти не бывает, даже с самыми близкими».

Лето, дача, уединение — звучит как мечта любого порядком уставшего человека. Вечное лето, один и тот же дом, полная изоляция — звучит как настоящий кошмар. Затерянный в лесу дачный посёлок накрывается, как кинговским куполом, аномальной зоной — сначала исчезает дорога, связывавшая его с внешним миром, а затем начинают пропадать люди. У тех, кто остаётся, обнаруживаются странные «соседи» из бабушкиных сказок. Славянский фольклор, вечное лето и безысходность — в романе российского автора, обладательницы премии «Мастера ужасов».

Адам Нэвилл

«Зло было неизбежным, безжалостным и предсказуемым. Образно говоря, оно было бездушным».

Завораживающие красоты скандинавской природы манят четверых старых друзей прочь из города. Их планы на выходные просты и обещают массу положительных эмоций. Но в диком лесу друзья натыкаются на заброшенный дом со следами странных ритуалов. А затем вокруг начинает твориться настоящая чертовщина, и очень скоро всем становится ясно: смерть — не худшее из того, что может случиться с ними в этом лесу.

Стивен Кинг

«Есть одна африканская поговорка: всех быстрее ходит тот, кто идёт в одиночку».

Эта история от «короля ужасов» начинается как очень жестокий, но вполне «человеческий» детектив: провинциальный город потрясает хладнокровное убийство школьника, а подозрения падают на тренера бейсбольной команды. Но Стивен Кинг не был бы самим собой, если бы всё было так просто. Чем дальше разворачивается сюжет, тем страшнее и непонятнее становится. Похоже, в этих местах промышляет убийствами не кровожадный садист, а куда более опасное, бездушное, неумолимое зло. И вряд ли существует сила, способная его остановить.

Джо Хилл

«Мёртвые побеждают, когда ты перестаёшь петь».

Как типичный герой ужастиков, прожжённый рокер Иуда Койн в начале истории был скептиком. Он просто коллекционировал всякую жуть вроде рисунков серийного убийцы, старинных человеческих черепов и спиритических досок, и не верил в потустороннее. Но однажды на интернет-аукционе он отдал кучу денег за странный лот — костюм мертвеца и его призрак в чёрной коробке. Рок-звезда Иуда Койн ещё не знает, что покойник был отцом девушки, которую он когда-то довёл до суицида. И от жестокой мести мертвеца невозможно спастись.