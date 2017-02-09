Десять "оскарят": угадай победителей кинопремии 2017 года и получи подарок

Фото: Oscar.ru

Редакция Amic.ru рада объявить о старте нового конкурса – "Десять "оскарят". Суть игры очень проста: вам необходимо назвать имена победителей кинопремии "Оскар" в десяти основных номинациях. За угадывание каждой из них мы будем начислять необходимое количество баллов. Тремя победителями конкурса станут те, кто наберет как можно больше баллов. Если у участников будет одинаковое количество очков, то мы будем учитывать время отправки ответов.

В качестве призов мы разыгрываем три подарочных сертификата на четыре человека для прохождения реалити-квеста Fantasy-Quest. У вас будет всего 60 минут, чтобы выбраться из комнаты. Fantasy quest — квест, где вы — главный герой. Подробности можете узнать: vk.com/fantasyquest.

Для того чтобы получить подарок, не обязательно быть провидцем и обладать интуицией. Тому, кто не угадает ни одного победителя "Оскара", мы вручим один сертификат на прохождение квеста.

Результаты конкурса мы объявим 27 февраля, сразу после окончания церемонии вручения главной награды в области американской кинематографии.