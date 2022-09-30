Для уютных вечеров. Подборка книг, которые помогут отвлечься, замедлиться и успокоиться

Сейчас очень трудно «переваривать» новостную повестку — очень много негативной и противоречивой информации, волнений, паники и оценочных суждений. Всё это оказывает психологическое давление, от чего мы чувствуем себя намного хуже.

Необходимо отвлекаться. В первую очередь — дозировать информацию. А ещё — больше уделять времени любимым занятиям и всему, что позволяет замедлиться, успокоиться и привести мысли в порядок. Например, чтение книг. Издательство «Альпина» и сеть книжных магазинов «Читай-город», кстати, выпустили коллекцию бестселлеров по специальным ценам. Найти их можно только в бумажных экземплярах в магазинах сети «Читай-город».

Рассказываем, что можно почитать.

«Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно»

Ларри Кинг

«Люди чрезвычайно любят, когда с ними говорят о них самих. Не думайте, что я первый это подметил».

Как стать душой компании, блестящим интервьюером или просто научиться разговаривать с людьми, слушать их и слышать? Этому вас научит не кто-нибудь, а легендарный телеведущий Ларри Кинг, который много лет общался с людьми. И не просто общался, а делал это в прайм-тайм, в прямом эфире, в одном из самых рейтинговых шоу американского телевидения. На него смотрели миллионы глаз, а он чувствовал себя хозяином положения. Как ему это удавалось? Секреты риторики и продуктивного общения — в этой книге.

«Харизма: Как влиять, убеждать и вдохновлять»

Оливия Фокс Кабейн

«Президенты крупных компаний так же, как и профессионалы кадровых служб, признаются, что решение о приёме кандидата к себе на работу они принимают в первые несколько секунд после начала собеседования. Как однажды рассказал мне один руководитель, «остальная часть интервью — это так, для отвода глаз».

В переводе с греческого харизма означает «дар богов». Среди наших знакомых обязательно есть тот, кто производит впечатление на всех без исключения. И мы говорим себе, что ему «дано». А между тем умению быть неотразимым можно научиться. Коуч-консультант, приглашённый лектор Стэнфордского, Йельского и Гарвардского университетов Оливия Фокс Кабейн это докажет. Следуя её советам из этой книги можно научиться быть непревзойдённым собеседником и харизматичной личностью.

«Сказать жизни «Да!»

Виктор Франкл

«Психологические наблюдения показали, что, помимо всего прочего, лагерная обстановка влияла на изменения характера лишь у того заключённого, кто опускался духовно и в чисто человеческом плане. А опускался тот, у кого уже не оставалось никакой внутренней опоры».

Абсолютный бестселлер в США в середине прошлого века, выдержавший множество переизданий. Жуткая и великолепная книга о торжестве жизни при любых обстоятельствах. Психолог по профессии и еврей по национальности, Виктор Франкл имел возможность покинуть Вену при угрозе фашистской оккупации. Но он выбрал семью, и вместе с близкими отправился в концентрационный лагерь. Там ему пришлось проверить на прочность принципы и приёмы, которыми он прежде помогал людям бороться с депрессией. Как выжить в нечеловеческих условиях и сохранить внутреннюю опору, расскажет его книга, которую обязательно стоит прочесть всем.