Двухколесная мечта. Почему велосипед нужен каждой семье с детьми

«Дай на пять минут покататься» — фраза, которая звучит в каждом дворе, где кто-то катается на велосипеде. Несмотря на многообразие современных игрушек и гаджетов, именно велосипед остаётся одним из самых желанных детских подарков. Да и взрослые с удовольствием исполняют мечту детства и катаются уже со своими детьми.

Именно в мае, в начале сезона, многие задумываются о покупке велосипеда. Вместе с сетью магазинов «ВелоДрим» мы решили рассказать о пользе детских и семейных велопрогулок и напомнить, что велосипед (а лучше два или три) в каждом доме — не роскошь, а необходимость.

Доверие к родителям

Обучая ребёнка езде на велосипеде и катаясь вместе с ним, вы можете показать себя как мудрого, сильного и смелого родителя. Вы не только откроете ему окружающий мир, но и на своём примере продемонстрируете, как упорно идти к своей цели, преодолевать трудности, возникающие по пути, находить баланс между трудом и отдыхом. Совместный опыт преодоления трудностей не только сблизит вас, но и надолго останется в памяти ребёнка, сформировав в нём доверие к миру.



Фото: pixabay.com

Новые друзья

Велосипед всегда привлекает внимание детворы, а значит — помогает знакомиться со сверстниками и заводить новых друзей. Ваш ребёнок сможет найти товарищей по приключениям, с которыми будет открывать мир и делиться впечатлениями. Дружба, основанная на любви к движению и спорту, действительно полезна для развития маленького человека.

А если ваш ребёнок чаще сидит дома и избегает компаний, велосипед может помочь ему полюбить прогулки на свежем воздухе. Возможно, катание на велосипеде будет для него интереснее и заменит игры с другими детьми в мяч и другие дворовые развлечения. «Железный конь» тоже может стать верным другом, с которым ребёнок будет познавать мир.

Радость движения

Даже небольшие поездки вокруг дома становятся для детей настоящим приключением. Активность, драйв, свежий воздух помогают выработке эндорфинов — тех самых «гормонов счастья», которые положительно влияют на настроение и самочувствие.

Фото: pixabay.com

Здоровье и физическое развитие

Благодаря регулярным велопрогулкам кровь ребёнка насыщается кислородом, мышцы получают необходимую нагрузку, улучшается аппетит. Всё это помогает укрепить иммунитет: развитый тренировками детский организм лучше сопротивляется болезнетворным инфекциям.

Кроме того, кардионагрузка, которую обеспечивает катание на велосипеде, способствует укреплению сердечной мышцы, повышению тонуса сосудов и зрительных мышц, улучшению работы лёгких. В процессе катания развиваются мышцы ног, пресса и малого таза. Также велосипед хорошо развивает спину и поясницу, тот естественный мышечный корсет, который «держит» позвоночник и формирует правильную осанку.

Мечта, которая должна исполниться

В магазинах «ВелоДрим» считают, что мечты о велосипеде обязательно должны сбываться. Поэтому здесь представлены модели по демократичным ценам, доступные практически каждой семье.

«Наши магазины предлагают велосипеды любительской категории, которые отлично подходят для начинающих. Ценовая политика направлена на то, чтобы покупка была доступной, ведь наша основная аудитория — это семьи с детьми. Мы хотим, чтобы дети росли спортивными, больше времени проводили с семьёй, на свежем воздухе, катались на велосипеде и были счастливы», — рассказал директор сети магазинов «ВелоДрим» Михаил Козлов.

Магазины сети «ВелоДрим» работают в Барнауле и Новосибирске уже более восьми лет. Сотрудничают напрямую с заводами Китая, выбирая проверенных поставщиков и качественные товары.

Все велосипеды в магазинах «ВелоДрим» проходят проверку и предпродажную подготовку. Специалисты бесплатно настроят, отрегулируют и подготовят к велосезону понравившуюся вам модель велосипеда. Кроме того, вы получите в подарок комплект крыльев для велосипеда и бутылочку для воды с креплением.

Директор также рассказал, что чаще всего в их магазинах покупают велосипеды детям, но нередко клиентами становятся и молодые пары, и даже пожилые люди, которые хотят вести более активный образ жизни.

«Очень приятно, когда клиенты — даже взрослые — говорят, что всегда мечтали о велосипеде, но не могли себе его позволить, а с нашим магазином смогли исполнить свою мечту», — добавил Михаил Козлов.

Магазин «ВелоДрим» в Барнауле

Адрес: ул. Челюскинцев, 80в, к. 1, Н2

Режим работы: с 11:00 до 19:00

Телефон: +7(983)172-61-40

Сайт: shop-velodream.ru

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