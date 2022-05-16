Эксклюзив для любителей Японии. В «Читай-городе» появилась новая манга от Коёхару Готогэ

Комиксы и манга — одни из самых популярных жанров среди современной литературы. Настоящие ценители пристально следят за появлением новых графических историй. Кстати, в «Читай-городе» уже ждёт своих читателей топовая новинка — первые три тома манги «Истребитель демонов: Kimetsu no Yaiba» от Коёхару Готогэ.

Сюжет

Начало XX века, эпоха Тайсё. На семью Тандзиро, доброго торговца углём, нападает демон. Выжить удаётся только Нэдзуко, младшей сестре Тандзиро, но она и сама становится демоном. Чтобы вернуть сестре человеческий облик и отомстить демону, убившему его семью, Тандзиро отправляется в путь. Так начинается приключение, полное опасностей и блеска клинков.

Эта феноменальная история, в один момент ставшая абсолютным хитом во всём мире, многим знакома по аниме-адаптации. А теперь настало время познакомиться с оригиналом.

Тираж

Совокупный тираж серии по всему миру составляет более 150 миллионов копий, причём в ряде зарубежных стран она стала абсолютным бестселлером — например, в США и Франции.

Русскоязычное издание манги от «Истари Комикс» выпущено в формате оригинала — танкобонах. К книге в мягкой обложке добавлен ряд типографских изысков — ведь выдающаяся манга требует выдающегося издания.

Новую японскую мангу «Истребитель демонов: Kimetsu no Yaiba» от Коёхару Готогэ можно приобрести в книжных магазинах «Читай-город», а также заказать онлайн по специальной цене.