Permission to Dance вместо «Бэтмена», джазовый фестиваль и рыбалка. Как провести выходные в Барнауле

Даже если McDonald's собирает вещи, а instagram блокируют, жизнь продолжается. И в эти выходные барнаульцам предлагают развлечения, с которыми точно ничего не случится. А подборку самых интересных событий как всегда подготовила Мария Лаврищева.

Джазовый концерт (6+)

Фото: филармония Алтайского края

Не пропустите: известный московский саксофонист Сергей Баулин дает концерт в Барнауле в рамках серии концертов всероссийского фестиваля «Джаз 100». Критики говорят, что он — один из немногих музыкантов, которые умеют сохранить и донести до самой широкой аудитории подлинное звучание классического джаза. За роялем — уроженец Сибири Алексей Подымкин. В ритм-секции контрабасист Владимир Черницын и барабанщик Дмитрий Сабуров. Все они — замечательные музыканты, очень востребованные благодаря безупречному чувству свинга и умению легко решать технические задачи любого уровня сложности.

Когда: в субботу, 12 марта, в 18:00.

Где: Филармония Алтайского края, по адресу ул. Ползунова, 35.

Цена: от 250 рублей.

Фестиваль рыбалки «ЛедОК» (6+)

Фото: ВизитАлтай

Пройдет он не в Барнауле, а на Завьяловских озерах. Но мероприятие столь неординарное, что мы не могли его пропустить. Тем более, что в этот раз фестиваль «ЛедОК» пройдет в новом формате: в программе спортивные состязания по ловле рыбы, гонки на снегоходах, русские забавы и — ярмарка.

Гостей угостят горячей ухой. А для маленьких участников будут работать детские площадки.

Когда: 12 марта. Соревнования начнутся в 8 утра, а официальное открытие назначено на 11.00.

Где: База отдыха «Завьяловская СХТ».

Идем в музей

Готовим сбитень в «Горной аптеке» (6+)

Фото: ВизитАлтай

Особенный мастер-класс пройдет в «Горной аптеке»: гостей научат готовить сбитень — старинный русский, белорусский и украинский горячий напиток, сваренный из мёда, пряностей и трав. Он придется по вкусу и детям и взрослым, уверены организаторы. Кроме того, можно будет посмотреть экспонаты музея и спросить о чем угодно. По истории аптеки, конечно же.

Когда: 13 марта в 14:00

Где: ул. Ползунова 42. Нужно заранее записаться по телефону +7 (3852) 53-62-67.

Экскурсия в музей железной дороги (6+)

Участники попадут в уникальный железнодорожный музей, прогуляются по восьми залам, увидят макеты старых вокзалов, кабину старинного паровоза и еще множество других экспонатов.

Когда: 13 марта, в 15:00.

Цена: для всех — 350 рублей. Записаться можно по телефону 8 983 605 08 89.

О прививках и не только расскажут в библиотеке им. Шишкова (14+)

Кто и зачем придумал прививки? Как Екатерина II и ее сын Павел завезли в Россию первую вакцину от оспы Как выглядит календарь прививок для детей и взрослых, что является показанием или противопоказанием к вакцинации. Обо всем этом и не только расскажут в «Шишковке» в рамках проекта «Энергия знаний».

Эксперт — известный врач Денис Фуголь, кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики детских болезней АГМУ.

Когда: в субботу, 12 марта, в 16:00.

Где: библиотека им. Шишкова.

Цена: бесплатно.

За экзотикой — в экологический центр (6+)

Вас приглашают в оранжереи с экзотическими растениями. Здесь растут бананы, бугенвиллии, монстеры и другие. В любое время года здесь зелено и всегда цветет какой-нибудь экзот.

Когда: 13 марта в 13:30. Записаться можно по телефону 8 983 605 08 89

«Городская мистика» (6+)

Эту уличная экскурсия, где вы узнаете о тайнах, проклятиях и мистике Барнаула, а также о том, кто за этим стоит.

Когда: в субботу, 12 марта, в 18:00.

Цена: 350 рублей. Записаться можно по телефону 8 983 605 08 89.

Развлекаемся с детьми

Спектакль «Легенда о добром Л» (5+)

Фото: театр кукол «Сказка»

Когда-то на берегах одного озера бродило стадо счастливых лосей. Однажды в этом большом семействе родился Лось с очень добрым сердцем.

Он встретил жука Жака, моль, дятла со спутницей и не смог им отказать в гостеприимстве и желании прокатиться на роскошных рогах. Но вместо того, чтобы благодарить Лося, его постоянно упрекали. Чем завершится история сказочного героя, маленький зритель узнает на спектакле.

Когда: в 11:00, 13:00 и 15:00

Где: в театре кукол «Сказка».

Мультфильм «Лунные приключения» (6+)

Фото: kino-mir

Чтобы спасти младшую сестру, Питеру придется отправиться в путешествие на Луну. Вместе с новыми друзьями он пустится в странствие по Млечному Пути, увидит загадочные чужие миры, повстречается с их обитателями, сразится с гигантскими Духами природы и главным злодеем — Лунным человеком. Таким приключениям позавидует каждый, но сможет ли юный герой вместе с сестрой вовремя вернуться на Землю?

Сеансы есть во всех барнаульских кинотеатрах.

Смотрим кино

«Игры разумов» в киноклубе Шишковки (12+)

Если вы не любите смотреть кино в одиночестве и вам обязательно надо поделиться с кем-то впечатлениями, вас ждут в киноклубе библиотеки им. Шишкова. В этот раз будут демонстрировать фильм «Игры разумов». Англия середины XIX века. Оксфордский профессор Джеймс Мюррей работает над первым в истории словарем английского языка, а его главным соратником становится заключенный психиатрической клиники для особо опасных преступников — доктор Уильям Майнор. В главных ролях: Мэл Гибсон и Шон Пенн.

Вопрос на засыпку: заслуживают ли человеческого отношения к себе люди, совершившие ошибки с роковыми последствиями.

Когда: 12 марта в 13:00.

Где: библиотека им. Шишкова

Вместо «Бэтмена» — южнокорейское шоу

Фото: kino-mir

Знаменитое шоу BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE — SEOUL (12+) будут транслировать в барнаульских кинотеатрах в режиме реального времени. Как отмечается на сайте kino-mir, BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE — это новейшая серия концертов мирового тура поп-иконы XXI века BTS, включающая самые мощные выступления и лучшие хиты за всю невероятную карьеру группы. Предыдущее шоу в Лос-Анджелесе посмотрели около 813 000 человек во время четырёх аншлаговых концертов, что делает их одними из самых успешных в 2021 году.

Когда: только 12 марта в 15:45 и 19:45 в кинотеатрах «Мир» и «Арена».

«Мистер Нокаут» (12+)

Это новый фильм Артема Михалкова, рассказывающий о жизни и приключениях легендарного советского боксера Валерия Попенченко (Виктор Хориняк), чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио. Это история о том, что в любом, даже самом престижном поединке, для спортсмена главное — преодолеть себя, свои страхи и слабости, и только тогда идти за победой.

Сеансы есть во всех барнаульских кинотеатрах.