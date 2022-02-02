Коньки, горные лыжи и сноуборд. Где научат кататься в Барнауле и сколько это стоит

За окном февраль, а вы ещё ни разу не встали на коньки или не скатились на горных лыжах? И даже друзьям стесняетесь признаться, что просто не умеете этого делать? Самое время исправить недоразумение. Наш корреспондент Мария Лаврищева рассказывает, где в Барнауле и взрослые, и дети могут научиться кататься на коньках, лыжах (в том числе и горных) и сноуборде, как проходят занятия и что для этого нужно. Спойлер: всё будет весело и никакого стеснения. Итак, поехали кататься!

Коньки для взрослых

Фото: vk.com/sibirskiyled

Освоить катание на коньках взрослые могут в барнаульском клубе “Сибирский лёд“. Занятия проходят как у настоящих фигуристов, то есть поблажек не ждите, рассказывает руководитель Алла Медникова. Тренироваться приходится и на льду, и в зале:

“На льду у нас проходит обучение базовым элементам. А в зале идут занятия на координацию, баланс, статику, растяжку и хореография”.

Тех, кто совсем не умеет стоять на коньках или боится выходить на лёд, приглашают в группу для начинающих. Первоначально тренер обучает базовым навыкам — как правильно скользить и падать. Да, чтобы катание было безопасным, сначала придётся уделить время самому простому. А потом разучиваются базовые элементы — “фонарик”, “змейка”, “цапля”, “беговой шаг”, “стульчик”, “верёвочка”. И вы почти уже настоящий фигурист. Полный курс занятий для начинающих — один зимний сезон. А сколько удовольствия это приносит, рассказывает Алла Медникова:

“После первого сезона обучения можно уже уверенно скользить и кататься. И, конечно же, с удовольствием и интересом проводить время на массовом катании. После обучения ты приходишь на каток не просто по кругу покататься, а уже пытаешься что-то сделать, например, выполнить элемент “змейка”, “фонарик”.

Если вы вполне уверенно стоите на коньках и даже умеет делать несложные элементы, то после консультации с тренером вас могут записать сразу в “продвинутую” группу, где фигуристы совершенствуют свои навыки и обучаются более сложным техникам.

Кстати, нагрузка в клубе очень и очень хорошая: занятия для каждой группы рассчитаны на шесть часов в неделю. Из них два часа — тренировка на льду, два — хореография и ещё два — координационные занятия. Так что и мышцы подтяните, и лишний жирок незаметно сбросите (если вдруг где скопился).

Занятия проходят по вечерам и выходным. Для удобства место для катания можно выбрать: в Центральном районе — это “Титов-Арена”, а в Индустриальном — “Карандин-Арена”.

Цена вопроса

Поскольку занятия по фигурному катанию рассчитаны на комплекс, состоящий из тренировок в зале и на льду, продаются только месячные абонементы. Стоимость — 4700 рублей.

Коньки для детей

Фото: vk.com/sibirskiyled

Детей фигурному катанию обучают в спортивной академии имени П.Н. Черноусова и в клубе “Сибирский лёд”. Занятия тоже комплексные, рассчитаны на формирование не только базовых навыков, но и на общую физическую подготовку.

В спортивной академии занятия для детей рассчитаны на 20 часов в месяц. Восемь из них проходят на льду, восемь — занимают общая физическая подготовка, растяжка и четыре часа — хореография. В клубе “Сибирский лёд” новички занимаются по шесть часов в неделю: два часа — хореография, два — занятия в зале и ещё два — катание на льду.

Отдавать детей на фигурное катание можно с 4 до 10 лет. Некоторые родители пытаются привести детей и младше, но делать этого не стоит, предупреждает Алла Медникова:

“Идеальный возраст для начала занятий — четыре, даже пять лет. Но тут всё индивидуально. Нужно смотреть по ребёнку: кто-то быстро схватывает, учится, а кому-то надо просто подрасти”.

Цена вопроса

Стоимость абонементов в разных школах варьируется от — 4700 до 13 000 рублей.

А я хочу бесплатно

В новогодние каникулы на катках Барнаула проходили бесплатные мастер-классы по катанию на коньках. В них приняли участие более 500 горожан. Как отметила Алла Медникова, планируется продолжить проект, потому что он вызвал большой интерес. Но пока занятия не возобновились, можно воспользоваться видеозаписями мастер-классов в соцсетях клуба “Сибирский лёд”. Это, конечно, не то же самое, что занятия с тренером вживую, но кое-какие подсказки в освоении коньков вам могут помочь.

Видео: vk.com/sibirskiyled

В спортивной академии имени П.Н. Черноусова предусмотрены группы онлайн-занятий. На них можно записать детей для поддержания формы в несезон.

Где научат кататься на лыжах

Фото: pikabu.ru

Если вы думаете, что научиться кататься на беговых лыжах проще, чем на горных, то глубоко заблуждаетесь, говорят специалисты. Тренер Иван Крюков обучает детей и взрослых уже 12 лет. Он подчёркивает: даже если вы умеете ходить на лыжах “коньком“, это не значит, что вы уже мастер. По словам тренера, очень важно поставить технику. А потому следует побывать сначала на тренировке для новичков.

В Барнауле научиться правильно кататься на беговых лыжах, овладеть коньковым ходом можно индивидуально или в группе на занятиях с инструктором в лыжной школе Yolochka. Предлагаются курсы Ski Start (для новичков), для продвинутых и индивидуальные тренировки. На пробном занятии определят ваш уровень и направят в подходящую группу. Во время обучения возможен переход из одной группы в другую.

Цена вопроса

Дешевле заниматься в группе — стоимость занятия варьируется от 350 до 500 рублей. Индивидуальные занятия уже будут стоить от 1000 рублей.

Где научиться кататься на горных лыжах и сноуборде?

Фото: avalman.com

Научат кататься на горных лыжах или сноуборде в Барнауле на горнолыжном комплексе “Авальман”. Инструктор проводит индивидуальные занятия. Для детей есть и групповые тренировки — утренние и вечерние.

Любая тренировка начинается с подбора инвентаря, объясняет Владимир, тренер школы Олимпийского резерва. Специалист за 15-20 минут до начала занятия помогает выбрать оборудование по размеру напрокат на “Авальмане”. Далее тренер определяет уровень вашей подготовки.

И только после этого выстраивается план дальнейших действий. Если вы новичок-нулевичок, вас будут обучать с самых азов — техники спуска. В неё входит навык привыкания (правильного пользования) оборудованием, поворота, торможения и базовые приёмы.

Чтобы научиться более-менее сносно кататься и не падать, понадобится около пяти занятий, говорит тренер.

По его словам, самый главный страх у новичков перед катанием на горных лыжах или сноуборде — боязнь упасть, слететь с горы. А поэтому обучение начинать нужно с малого — с самой маленькой горки, которая только есть в комплексе.

Если стоять на лыжах или сноуборде и съезжать с горы вы уже научились, отправляйтесь покорять следующие вершины. Главное — начать.

Цена вопроса

Стоимость индивидуального часового занятия с инструктором — 1800 рублей в будни и 2000 рублей в выходные дни.

Дешевле взять с собой друзей — занятие на двоих обойдётся в 3 тысячи рублей в будни, 3300 рублей — в выходной день.

Втроем поучиться катанию на горных лыжах или сноуборде можно за 3300 рублей в будний день и 3600 рублей — в выходной.