Где поймать большую рыбу? Рассказываем о клёвых местах под Барнаулом, где гарантирован богатый улов

Последние тёплые выходные жалко тратить на диван и телевизор. Предлагаем провести их за городом. А ещё лучше — на рыбалке. Тем более что скоро станет холодно и дождливо. Так что собирайте снасти и вперёд. А мы рассказываем, где под Барнаулом всегда клюёт рыбка.

Река Талая

Где находится: семь километров от Барнаула. Река Талая — это протока Оби. Место весьма богатое на улов, утверждают рыбаки, хотя крупные виды рыб там ловятся редко.

Какая рыба водится: В основном щука, лещ, окунь, уклейка, налим, чебак, ёрш, судак.

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Правдинское водохранилище

Где находится: 50 километров от Барнаула. Посёлок Берёзовка.

Какая рыба водится: в Правдинском водохранилище можно поймать такую рыбу, как лещ, хариус, пелядь, судак, щука, плотва, линь, сазан, карп и многие другие.

Федуловская протока

Где находится: рядом с селом Повалиха (потому часто протоку называют ещё и Повалихинской) и посёлком Кислуха.

Какая рыба водится: лещ, щука, окунь и караси.

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Река Аничиха

Где находится: возле сёл Бобровка и Рассказиха. Именно тут протекает небольшая река Аничиха, которая является протокой Оби.

Какая рыба водится: чаще всего рыбаки хвастаются уловом леща и щуки.

Гоньба

Где находится: рядом с Барнаулом.

Какая рыба водится: лещ, карась, сорог, сазан, а также щука, окунь и ёрш.

Совет от рыболовов: лучшие места находятся на противоположном от Гоньбы берегу. Ловить лучше на опарыш.

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Река Лосиха и «Правая лапа»

Где находится: «Правой лапой» называют залив реки Оби в Барнауле вблизи Старого моста. В двух километрах от неё находится поворот реки Лосиха.

Какая рыба ловится: рыбаки хвастаются уловом леща. Есть также мелкая рыбка.

Кривая протока

Где находится: рядом с селом Зудилово и садоводством в Мельниково.

Какая рыба водится: карась. Причём особенно удачный клёв в конце лета — начале осени.

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Озеро Ераска

Где находится: в четырёх километрах от села Буранова в сторону села Калистратиха.

Какая рыба водится: карась.

Где поймать очень большую рыбу?

Рыбачка Ирина Артемьева рассказала amic.ru, что осень — время хищных рыб. Именно когда вода остывает, начинают клевать щука, судак, окунь.

Сейчас хороший период для «охоты» на судака и щуку. Рыбачить лучше со спиннингом.

По словам рыбака Константина, в осенний период крупная хищная рыба — щука, сазан, осётр — уходит в более глубокие места и водоёмы. Поэтому на рыбалку за ними лучше всего отправляться на большие реки.

Рядом с Барнаулом «клёвые» места у остановки «Юбилейная» (на теплоходе), Калиновки. Можно отправиться подальше — в город Камень-на-Оби. Хороший улов будет на реках Чумыш и Алей.

Ловить хищников лучше всего на джиговую снасть и донки, советует эксперт. Константин рекомендует рыбалку с лодки — по его словам, она более удачная.

А Ирина Артемьева советует ловить белую рыбу с берега на фидер. Хорошо для леща, сазана и язя.

Когда температуры понизятся до минусовых, можно будет открыть сезон рыбалки на налима. Лучше всего он ловится перед тем, как на реках появится первый лёд.