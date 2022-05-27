Грациозные рысаки, виниловый день и бардовский фестиваль. Что приготовили для барнаульцев на этих выходных

В последние выходные мая в Барнауле запланировано множество интересных событий: состоится открытие бегового сезона на ипподроме, в театре драмы в последний раз в этом сезоне покажут премьерный спектакль «Кое-что о том самом и не только», в парке «Изумрудный» проведут «Виниловый день». А еще в такую жару можно искупаться в одном из открытых бассейнов в Барнауле. Как попасть на все эти события, сколько это стоит и что приготовили для гостей, читайте в нашей подборке.

Старт бегового сезона на ипподроме (12+)

Развлекательная программа на барнаульском ипподроме пройдет уже сегодня, 28 мая. Лучшие — грациозные и подготовленные — беговые лошади из Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей поучаствуют в открытии бегового сезона. Запланированы соревнования, на которых разыграют традиционные призы для орловских и призовых пород лошадей. Для гостей готовят специальную программу. Желающие смогут прокатиться на лошади.

Когда: 28 мая, 15:00.

Где: Кавалерийская, 2.

Цена: бесплатно.

Бардовский фестиваль

Фото: ВизитАлтай

В последние майские выходные на берегу Катуни пройдёт благотворительный бардовский фестиваль на культурно-оздоровительном комплексе «Алтай-rest». Примут участие исполнители из Томска, Новосибирска, Барнаула и Горно-Алтайска.

Когда: Заезд и традиционный «душевный концерт у печки» назначены на 27 мая в 20:00, основной гала-концерт запланирован на 18:00 28 мая. Утреннюю уху все гости могут отведать на берегу Катуни в 10:00.

Цена: Проживание в «Алтай-rest» от 3500/сутки. Организаторы отмечают, что средства, потраченные за проживание на туркомплексе гостей и участников фестиваля будут перечислены краевой общественной организации «Доброе сердце» на благотворительную помощь беженцам из ЛНР и ДНР.

Где: В 4,5 км от нового Айского моста по адресу: Алтайский район, пос. Катунь, ул. Набережная, 7.

Спектакль «Сон о тринадцатом ангеле» (12+)

Фото: Homo Artisticus

Его поставила мастерская Homo Artisticus по мотивам произведения Достоевского «Сон смешного человека». Режиссер — выпускник Алтайского краевого колледжа культуры и искусств Егор Завадский.

«Так или иначе, человек — это ещё не все. Есть вещи, на которые он не способен повлиять. Они вгрызаются от пят по шею и застают врасплох. Все равно что это будет: ход природы, время или сон. Они — есть. Но также есть и те вещи, которые можно понять и без слов, однажды повстречавшись с которыми ничего не будет как раньше. К примеру: любовь — и неважно любовь к чему — к людям, к жизни или к себе, — если смысл всего давно утерян», — вот примерно о чем этот спектакль.

Когда: 28 мая в 19:00.

Где: Социалистический, 68а.

Цена: бесплатно.

Встретить рассвет или проводить закат на сап-борде

Фото: ВизитАлтай

Насладиться закатом или рассветом на воде, в тишине и спокойствии — отличный вариант провести выходной. Курорт «Первый» предлагает туры «Закат» (28 мая в 20:00) и «Рассвет» (29 мая в 4:20).

Где: ул. Водников, 1е.

Цена: 1500 рублей. Запись по телефону (3852) 23-55-55.

Ночные экскурсии по центру города (12+)

Сразу несколько ночных экскурсий пройдут в Барнауле на этих выходных.

27 мая в 22:00 жителей и гостей Барнаула приглашают на прогулку по старинному кладбищу, где ныне находится Нагорный парк. За сотни лет эта территория сменила много обликов. Организаторы обещают, что расскажут все секреты, которыми окутан бывшее кладбище и его окрестности.



28 и 29 мая в 22:00 ждут гостей на экскурсию «Ночь мистики». Будет немного жутко и чрезвычайно интересно, обещают организаторы, а ночное время придаст экскурсии атмосферности, сделает её незабываемой.

28 мая в 22:00 состоится экскурсия «Проклятие Демидова». Гид расскажет историю и мифы, связанные со знаменитым купцом и объяснит, за что он проклял Барнаул. Также участников ожидает прогулка по несуществующей улице, где можно будет увидеть остатки старой плотины. Организаторы обещают показать место, где начинался Барнаул и древний памятник.

Цена: 350 рублей.

Где: Место встречи сообщат после бронирования на сайте.

«Виниловый день» в парке Изумрудный

Фото: парк «Изумрудный»

Редкие виниловые пластинки чилийских, европейских и российских композиторов для всех ценителей винила будут крутить в парке меломаны-энтузиасты.

Если вы — настоящий ценитель старинной музыки, то это событие точно вам подойдет. Гости смогут услышать музыку разных жанров, начиная от 60-ых годов и вплоть до современной интеллектуальной электроники. Многие композиции, которые будут представлены, выходили только на виниле.

Когда: 28 мая с 14:00 до 22:00.

Где: в амфитеатре парка «Изумрудный»

Цена: бесплатно.

Идем искупаться

Мы уже писали о бассейнах Барнаула, которые открылись в мае. Пока городские пляжи еще не заработали — вода в реке недостаточно прогрелась — самое время охладиться в одном из комплексов бассейнов в черте города.

Фото: парк-отель «Чайка»

Отрыт сезон в парк-отеле «Чайка». Правда, вода в бассейне без подогрева. Для самых активных работают баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле. Есть летнее кафе, где можно перекусить.

Цена: для взрослых — 600 рублей, для детей — 300.

Работает комплекс с 9:00 до 20:00.

Фото: «Планета Q»

Открыт сезон на «Планете Q». Для удобства посетителей бассейн поделили на детскую и взрослую зоны. Температуру воды в бассейне обещают такую же, как и на улице, — 30 градусов по Цельсию. Но в тени она может быть чуть ниже. По периметру расположены шезлонги, зонтики, несколько кабинок для переодевания. На территории комплекса работают рестораны в режиме фуд-корта.

Цена: для взрослых вход по 700 рублей, для детей по 300.

Время работы с 10:00 до 21:00.

Новости

Досуг Лето, солнце, жара. Где уже можно купаться в Барнауле и сколько это стоит?

В парк-отеле «Лесные дали» есть небольшой бассейн с приятной температурой — до +27 градусов по Цельсию. Глубина бассейна — 1,6 метра и он общий для детей и взрослых.

Цена: 350 рублей для взрослых, для детей — 250.

Время работы — с 10:00 до 20:00.

Работает и бассейн на крыше «Магис Спорт». Он подогревается, есть шезлонги и детский уголок. Стоит посещение для взрослых 500 рублей, для детей — 300 рублей. Работает бассейн с 8:00 до 21:00.

Развлекаемся с детьми

Мастер-классы и экскурсии для детей (4+)

Маленьких барнаульцев ждут мастер-класс по изготовлению слайма (Партизанская, 92, стоимость 400 рублей за ребенка), мастер-класс по рисованию на воде в технике «Эбру» (Партизанская, 92, стоимость 350 рублей за ребенка), экскурсия в кинологический центр (район ЦУМа, стоимость 350 рублей за ребенка), экскурсия в ветеринарную клинику(пр. Комсомольский, стоимость 350 рублей за ребенка).

Предварительная запись обязательна по телефону 8 913 235 08 32. Точное время и место встречи станет известно при записи.

Спектакль «Кое-что о том самом и не только» (12+)

Фото: театр драмы

Премьера этой постановки завершает сотый юбилейный сезон барнаульского драматического театра.

На спектакле зритель познакомится с обыкновенным мальчиком Митей. Ему 7 лет, он живет в обыкновенном советском дворе. Но однажды у него появляется возможность отправиться на Марс. Так что Митя берет из дома нужные запчасти — вентилятор, пылесос, утюг и улетает в путешествие.

Фото: театр драмы

Но больше всего мальчика интересует девочка Галя. Оказывается, что космический корабль построить проще, чем признаться в своих чувствах.

Этот спектакль больше всего подойдет для детей с родителями. Он — как воспоминание о счастливом, настоящем детстве. Интересный ход, который придумал режиссер — детей играют взрослые, а взрослых — молодые актеры.

Когда: 29 мая в 17:30.

Где: Молодежная, 15.

Сколько стоит: 200-700 рублей.

Идем в кино

Волк с Уолл-Стрит (18+)

Фото: kino-mir

Этот относительно современный фильм уже считается классикой кинематографа. Он рассказывает потрясающую и необычную историю знаменитого в 1987 году инвестиционного брокера Джордана Белфорта.

Сеансы есть в «Галактике» и «Арене».

«Аманат» (12+)

Фото: kino-mir

В этой новой российской кинокартине зритель познакомится с историей любви сына Шамиля Джамалутдина и Лизы Олениной на фоне драматических событий военной истории России первой половины XIX века. Джамалутдин вошёл в историю как «великий заложник», и фильм — это попытка ответить на вопрос: заложник большой политики или большой любви. Исторический контекст заката Николаевской эпохи, на фоне которого разворачивается история о любви и предательстве, чести и долге, служении отчизне и верности данному слову станет ключевым для фильма.

Сеансы есть во всех барнаульских кинотеатрах.