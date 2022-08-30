Игры, лекции и пузыри. Барнаульский завод Nortec устроил детский праздник к 1 сентября

Шоу мыльных пузырей, танцы, познавательные лекции и даже полевая кухня — всё это можно было увидеть на празднике ко Дню знаний, который организовал барнаульский завод Nortec 27 августа. Это уже не первое и не последнее социальное мероприятие компании.

И интересно, и полезно

Организованный Nortec праздник проходил на аллее Шинников, рядом с Шинным заводом. На мероприятии было более 300 сотрудников компании со своими детьми. Кроме того, сюда позвали и семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, рассказывает директор по связям с общественностью Екатерина Голомолзина.

Детям показали настоящую пожарную машину и как пользоваться огнетушителем, научили менять колёса на макете автомобиля, дали покататься на самокате по специально сделанной дороге с пешеходным переходом под присмотром ГИБДД и погонять радиоуправляемыми машинками. А ещё угостили полевой кухней и сахарной ватой. И развлекали танцами, шоу мыльных пузырей и аниматорами.

По словам Екатерины Голомолзиной, завод в этот раз сделал уклон на просвещении ребят.

«Пожарная служба Ленинского района показывала, как правильно вести себя во время пожара, ГИБДД — как правильно переходить дорогу и что делать в случае травмоопасных ситуаций, волонтёры поисково-спасательного отряда „Лиза Алерт“ объяснили детям, что делать, когда потерялся», — рассказала она.

Екатерина Голомолзина / Фото: Nortec

Кстати, мероприятие проходило в формате квеста. За каждое испытание юным участникам давали по стикеру. Кто набрал все 10 наклеек, получал подарок от Nortec.

Настрой на позитив

Праздник гостям очень понравился.

«Такие мероприятия для детей и взрослых — очень хороший формат. Конечно, люди должны не только работать, но и отдыхать. Коллективные мероприятия всегда настраивают на позитив и совместную работу», — рассказала менеджер по снабжению Ксения.

О том же говорили и другие пришедшие на праздник.

«Сегодня отличное событие, мы в восторге от всего. Привела всех троих внуков. Один из них идёт в первый класс. Конечно, организовано всё на высшем уровне. Я сама работаю учителем и представляю, сколько всего нужно, чтобы сделать такой большой праздник», — рассказала одна из гостей, у которой на предприятии работает сын.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

«Планируем не останавливаться»

Праздник к 1 сентября — уже второе социальное мероприятие шинного завода Nortec в 2022 году. В начале лета предприятие организовало поездку детей своих сотрудников, а также ребят из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в новосибирский зоопарк.

«Мы благодарны руководству завода, что они безоговорочно поддерживают наши совместные инициативы. Очень хорошо, когда предприятие не откладывает социальные вопросы на потом. „Нортек“ в этом смысле — положительный пример», — прокомментировала замглавы администрации Ленинского района Светлана Жиркова.

Технический директор Nortec Александр Баяндин сказал, что завод планирует заниматься социальными проектами на постоянной основе, и устраивать ещё больше развлекательных мероприятий для детей своих работников.

«В 2022 году мы готовим ещё один сюрприз. Дети — наше всё, а дети наших работников — это будущее нашего предприятия. Мы хотим поддержать и малышей, и работников завода, и предприятие в целом. Чтобы все знали, что мы здесь не дорабатываем, а работаем и развиваемся», — подчеркнул Александр Баяндин.

Возможно, предприятие будет устраивать праздники на Новый год и на День химика, добавила Екатерина Голомолзина. Причём не только в Ленинском районе.

Nortec — одно из крупнейших предприятий Алтайского края. Оно входит в пятёрку лидеров по продаже шин в России. Здесь работает более 2,5 тыс. сотрудников, ещё 218 человек трудятся в филиалах в других регионах. Завод поставляет продукцию по всей России, а также за границу. Он занимает первое место в РФ по объёму выпуска сельскохозяйственных и индустриальных шин. В 2022 году Nortec вступил в национальный проект «Производительность труда и занятости». Это крупное предприятие с полным социальным пакетом и достойными заработными платами выше среднего.