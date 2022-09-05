«Их безумно много». На Алтае грибники устают собирать опята и бросают их в лесу не срезанными

Чрезвычайно обильный урожай опят вырос в лесах в Алтайском крае. Местные грибники показывают в соцсетях масштабы своих находок в ваннах, на покрывалах и в багажниках.

«Собирали сегодня на пнях и ползком по земле, собирали самый топ грибы, очень много опят. Село Малахово. Мы собрали четыре пакета избранных грибов. Остальные даже не стали собирать. Их безумно много. Еле отказались, чтобы ещё не ползать и собирать, я теперь понимаю, как 15 вёдер собирают», — пишет Катерина Заритовская.

Фото: vk.com/grib22rus

«Поехала в сад... Алтайские зори. Около Южного... Вышла в небольшую рощицу... Итог... Суббота... Ведёрко 15 кг... Воскресенье... Два таких...» — рассказывает Елена Крывшенко.

«Твои опята тебя дождутся! Сегодня Барнаульский ленточный бор, три ведра... дома в 11:00», — сообщает Николай Даренский и делится видео своих находок: