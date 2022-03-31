Интерактивные путешествия, мечта о (не)взрослении и исторические экскурсии. Куда сходить с детьми на каникулах

Весенние каникулы в школах подходят к концу, а вам так и не удалось уговорить ребёнка вместе куда-нибудь сходить? Уверяем: ещё не поздно. С 31 марта по 3 апреля в Барнауле пройдёт масса необычных мастер-классов, экскурсий, интерактивных программ. Даже спектакль в Молодёжном театре дают специфический — о прелестях взросления. А если музейные события и мистические экскурсии ребёнку совершенно неинтересны, то в кинотеатрах показывают множество мультиков и фильмов, на большинство из которых можно купить билет по «Пушкинской карте».

Мультимедийные экскурсии и мастер-классы в музее

Фото: музей «Город»

Экскурсия «Обнимая небо» (6+)

Краевой музей предлагает школьникам узнать о жизни космонавтов в формате интерактивной экскурсии. Дети узнают, зачем в самолёте «чёрный ящик», что такое «кукурузник» и даже смогут представить себя в роли парашютиста. На память можно сделать фотографии в настоящем кресле-катапульте.

Интерактивная программа «Тайны ленточных боров» (6+)

Школьники, посетившие программу, смогут уверенно рассказать об обитателях и природных особенностях ленточного бора Алтайского края. Ребята узнают о том, как образовались боры, услышат голоса обитателей леса. Формат мероприятия — экскурсия с погружением, то есть будет и лекционная часть, и мастер-класс. Именно поэтому школьники смогут даже покормить зверей и смастерить весёлую игрушку.

Интерактивное занятие «Путешествие в старину» (6+)

На этом занятии школьники познакомятся с музейной коллекцией предметов крестьянского быта жителей Барнаула, узнают много интересного о старинных вещах и даже сами попробуют шелушить зерно в ступе.

Инопланетный зоопарк (0+)

Выставка необычных зверей открыта в музее «Город» с 26 марта. На ней дети познакомятся с 50 удивительными экспонатами: трёхглазыми, шестилапыми, двухвостыми зверями со всех уголков галактики. Они настолько очаровательны, что ими невозможно не умиляться, отмечают организаторы. Маленькие гости выставки увидят обитателей Луны, Венеры, Марса и многих других даже ещё не открытых планет. «Обитают» они в полной темноте, поэтому при входе каждому посетителю выдают по фонарику.

Где: музей «Город», ул. Льва Толстого, 24.

Когда: проводятся все экскурсии и мастер-классы в течение рабочего дня (с 10:00 до 18:00) по предварительной записи. Телефон +7 (3852) 22-66-83.

Сколько стоит: от 45 до 125 руб. Приобрести билеты можно по «Пушкинской карте» на сайте vmuzey.com.

Прогуляться по центру Барнаула и узнать о том, чего не расскажут в школе

Экскурсия «О чём говорили женщины?» (12+)

Новая пешеходная экскурсия рассказывает 10 маленьких историй о больших женщинах. Самые интересные из них — о шпионке, которая работала сразу на три страны, двух самых таинственных дамах, живших в разные века, первой бригаде трактористок. Героизм, подвиги, самоотверженность и любовь представительниц прекрасного пола скрасят вечер и помогут с пользой провести время со школьником-подростком.

Когда: 2 апреля в 16:00.

Стоимость: 300 рублей.

Где: место сбора станет известно после обязательной записи по телефону 89132238634.

Уличная экскурсия «Проклятие Демидова» (12+)

Школьники смогут узнать детали биографии Демидова. Гид расскажет, зачем Акинфий Никитич проклял Барнаул, откуда в нашем городе взялась несуществующая улица, что осталось от плотины и где скрыт древний памятник.

Когда: 1 апреля в 19:00.

Стоимость: 350 рублей.

Где: место сбора станет известно после обязательной записи по телефону 89836050889.

Необычное путешествие в «Мир камня»

Экскурсия в «Мир камня» посвящена экспозициям одного из самых занимательных городских музеев. Именно в нём собрана коллекция из 2000 образцов минералов, горных пород и окаменелостей из разных уголков земного шара: США, Индия, Австралия, Италия, Израиль, Индия, Россия.

Когда: 2 апреля в 17:00.

Стоимость: 350 рублей.

Где: место сбора станет известно после обязательной записи по телефону 89836050889.

Самая мистическая экскурсия

Во время прогулки по городским мистическим местам школьники смогут разгадать тайну проклятий и призраков, которые «обитают» в Барнауле. Интересные истории, пугающие факты и новые исторические личности — всё это узнают дети на экскурсии.

Когда: 2 апреля в 18:30.

Стоимость: 350 рублей.

Где: место сбора станет известно после обязательной записи по телефону 89836050889.

В театр и на концерт по «Пушкинской карте»

«Крахмальная, 92» (12+)

Фото: Молодёжный театр Алтая

Этот новый спектакль в репертуаре Молодёжного театра. Он поставлен по произведению Януша Корчака «Когда я снова стану маленьким». Подросткам постановка поможет осознать, что через этап взросления проходили все. И вырастать — это не так уж и страшно.

Главный герой спектакля мечтает поскорее вырасти. Но когда мечта сбывается, понимает, что это не приносит ему ожидаемого счастья: оказывается, быть взрослым не так уж приятно.

Как навсегда остаться маленьким? Этот вопрос задают себе многие подростки, которые не готовы к взрослой жизни. И найти на него ответ поможет спектакль.

Где: Молодёжный театр Алтая, проспект Калинина, 2.

Когда: 1 апреля, 18:30.

Сколько стоит: цена варьируется от 200 до 500 рублей.

«Аленький цветочек»

Фото: филармония Алтайского края

Хореографическую сказку «Аленький цветочек» покажут в государственной краевой филармонии. Перед зрителями выступит ансамбль русского танца «Огоньки». Балетмейстер-постановщик Надежда Калинина (СПб).

Где: филармония Алтайского края, ул. Ползунова, 35.

Когда: 1 апреля, 18:30, 2 апреля, 17:00.

Сколько стоит: цена варьируется от 250 до 400 рублей.

«Летучий корабль» — музыкальный спектакль (6+)

Это чудесная музыкальная сказка о любви и о трудностях, преодолеваемых на пути к безоблачному счастью. Кто не мечтал построить свой летучий корабль, со временем ставший символом успеха, лучшей жизни и взаимной любви?

Сюжет полностью соответствует традиционной сказке. Царь, узнав, что его казна пуста, решил поправить финансовое положение, отдав дочь Забаву замуж за богатого боярина Полкана. Но не тут-то было — Забава объявила, что замуж пойдёт по любви, а не по расчёту! Вот и придумал царь задачу женихам: кто летучий корабль построит, тому и Забаву под венец вести.

Где: музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108.

Когда: 3 апреля, 12:00.

Сколько стоит: цена варьируется от 150 до 250 рублей.

С младшими сестрёнками и братишками

«Красная шапочка» (3+), «Колобок» (2+), «Репка» (0+)

Фото: театр кукол «Сказка»

Сходить в театр кукол «Сказка» по «Пушкинской карте» вместе с младшей сестрой или братом — что может быть лучшим окончанием каникул? Спектакли длятся в среднем 30-45 минут, они интерактивные — позволяют ребёнку принять участие в представлении. Так что младший точно не заскучает. А красивые куклы, костюмы, необычные декорации и яркая подача удивят даже самого «взрослого» подростка.

Где: театр кукол «Сказка», ул. Пушкина, 41.

Когда: 1, 2, 3 апреля. Спектакли даются несколько раз в день, точное время можно посмотреть при выборе билетов на сайте kassy.ru

Сколько стоит: цена варьируется от 250 до 350 рублей.

Киномания

«Моя ужасная сестра», можно по «Пушкинской карте» (6+)

Фото: kino-mir

Этот российский кинофильм точно придётся по вкусу тем детям, у которых есть братья или сёстры. Школьники смогут узнать историю о десятилетних Лене и Маше, которые неожиданно становятся сёстрами. Девочки теперь вынуждены делить комнату, класс, друзей и родителей. И это им совершенно не нравится.

«Потеряшки и тайна волшебной пирамиды» (6+)

Фото: kino-mir

Этот итальянский мультфильм 2020 года рассказывает историю выброшенных вещей. Они не понимают, почему оказались на улице. Второй шанс потеряшки могут получить, только если найдут волшебную пирамиду. В поисках храброму главному герою Спарки помогают его новые друзья, которые уже давно смирились со своей судьбой, но всё ещё не оставили мечту сделать мир лучше.