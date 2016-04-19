Какой автомобиль подарили Николаю II, а ездил на нем Ленин? Тест на amic.ru

Этот тест от ИА "Амител" посвящен автомобильной тематике. Сегодня речь пойдет об одной из самых известных и старейших марок в мире – "Рено". Этот выходец французской автоиндустрии имеет интересную и богатую историю, достойную внимания. Любопытные факты об этом автомобиле помогут вам узнать, насколько хорошо вы знакомы с автоиндустрией, или просто расширят ваш кругозор. Каждый девятый победитель нашего теста получит фирменные подарки. Итоги теста и победители станут известны 29 апреля. Ну что, поехали?