Концерт, розыгрыш и вкусные дегустации: в Барнауле пройдёт гастрономический фестиваль

Масштабный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Продукты для здоровья» пройдёт 27 августа в парке «Изумрудный». Это праздничное мероприятие семейного формата, которое объединит:

— продуктовую экоярмарку;

— большую зону фуд-корта для дегустации;

— детскую и спортивную зоны;

— арт-объекты и места для фотографий.

Кроме того, гостей ждёт множество развлечений: прокат велосипедов, творческие мастер-классы, выступления артистов и музыкальной группы, работа аниматоров.

«Впервые на одной площадке встретятся больше 35 алтайских производителей продуктов из всех категорий, которые приготовили для гостей много сюрпризов и акций. Вы сможете не только попробовать полезные и вкусные продукты на бесплатных дегустациях, но и поучаствовать в розыгрышах», — рассказали организаторы.

Мероприятие начнётся в 10:00 и продлится до 21:00. Узнать больше о фестивале вы можете в группе во «ВКонтакте».