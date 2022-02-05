Танцы, картинг или прогулка по мистическому городу. Как провести эти выходные в Барнауле

Первые выходные февраля в Барнауле богаты на развлечения. Помимо премьерных фильмов в кинотеатрах, можно отправиться на психофизический тренинг от Олега Жуковского. А ещё в субботу стартует пятый сезон проекта “Энергия знаний”. И первая лекция будет посвящена особенностям погоды в Алтайском крае. Как попасть на эти события и что ещё нельзя пропустить на этих выходных, читайте в традиционной подборке Марии Лаврищевой.

“Танец Тела” (16+)

На театральной площадке “Спичка” танцевать вместе с вами будет Олег Жуковский — хореограф, режиссёр, основатель театра La Pusshkin, педагог физического театра. Он посвятил большую часть своей жизни подготовке профессиональных актёров.

В Барнаул мастер приехал с авторской системой психофизического тренинга. Как отмечают организаторы, подойдёт тренинг для тех, кто хочет начать двигаться по жизни искренне и свободно, кто желает расширить зону внутренней свободы, изучить себя, посмотреть на свою жизнь по-новому.

Проводятся занятия в группе до 13 человек. Уровень физической и танцевальной подготовки для участия не имеет значения. Организаторы советуют одеться удобно, так, чтобы одежда не стесняла движений.

Когда идти: с 5 по 12 февраля. Длится мастер-класс 4 часа — с 10:00 до 14:00.

Сколько стоит: 1500 рублей.

Почему погода в Алтайском крае — особенная (14+)

Фото: Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. Шишкова

В субботу, 5 февраля, в Барнауле стартует пятый сезон проекта “Энергия знаний”. Его цель — показать, что наука — очень интересная вещь.

Первый блок сезона — география. Слушатели лекций узнают об особенностях климата Алтайского края и о том, как он формируется. А также откуда взялась поговорка “у природы нет плохой погоды”.

Лектором по географии на всех февральских мероприятиях выступит Наталья Харламова, доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем АлтГУ, кандидат географических наук.

Учёный расскажет, как метеорологи предсказывают погоду и почему наш край — особенный.

Когда идти: в субботу, 5 февраля, в 16:00, в библиотеку им. В. Я. Шишкова

Сколько стоит: бесплатно, QR-код не требуется.

Идём на концерт

“Ты приносишь мне рассвет” (6+)





Фото: philharmonia-barnaul.com

В программе прозвучат популярные песни как российской, так и зарубежной эстрады в исполнении заслуженного артиста Владислава Косарева. Билеты можно купить по “Пушкинской карте”.

Когда: в субботу и в воскресенье в 17:00 в филармонии.

“Жизнь в вальсе” (6+)

Фото: ork-siberia.ru

Послушать вальс приглашает Государственный великорусский оркестр “Сибирь”. Жанр вальса многогранен и полон разновидностей. Существуют вальсы медленные и степенные, быстрые и стремительные.

Для барнаульцев прозвучат классические “Венская кровь” Иоганна Штрауса, вальс из балета “Спящая красавица” Петра Чайковского, “Орхидея” Василия Андреева, “Концертный вальс” Исаака Дунаевского, вальс Дэвида Ньюмана из мультфильма “Анастасия” и многое другое.

Примут участие солисты: лауреат международных конкурсов Надежда Гончарук и Дмитрий Скворцов.

Когда: в субботу в 17:00

Где: концертный зал “Сибирь“

Идём на экскурсии по Барнаулу

Экскурсия в музей железной дороги (6+)

Фото: vipgeo.ru

Вас приглашают в уникальный железнодорожный музей. Вы прогуляетесь по восьми залам, увидите макеты старых вокзалов, кабину старинного паровоза и ещё множество других экспонатов.

Когда: 5 февраля, в субботу, в 15:00.

Сколько стоит: 350 рублей. Записаться можно по телефону 8 983 605 08 89.

Экскурсия в духовную семинарию (6+)

Фото: Алтайская митрополия

Вас проведут в закрытое заведение семинарии, где вы узнаете, как живут и учатся священники. Проведёт экскурсию выпускник семинарии отец Александр.

Когда: 6 февраля, в воскресенье, в 14:00.

Сколько стоит: 350 рублей. Записаться можно по телефону 8 983 605 08 89.

Уличная экскурсия “Городская мистика” (6+)

Организаторы этой экскурсии обещают рассказать о тайнах, проклятиях и мистике Барнаула, а также о том, кто за этим стоит.

Когда: 5 февраля, в субботу, в 16:00.

Сколько стоит: 350 рублей. Записаться можно по телефону 8 983 605 08 89.

Развлекаемся с детьми

Идём в картинг-клуб

Фото: price-altai.ru

Катание на картинках — одно из самых весёлых развлечений с детьми. В одном из центров предусмотрено катание и для самых маленьких — “поницикл” в ТРЦ “Арена”.

Клубы картинга работают в нескольких точках Барнаула. Самая большая крытая площадка в Сибири находится по адресу Ленина, 154а, к. 2а, в Индустриальном районе покататься на картах можно в ТРЦ “Арена” на 4-м этаже.

Стоимость одного сеанса — 350-400 рублей в выходные.

Спектакль “Машенька и медведь” (3+)

Фото: teatr-skazka.com

Этот красивый спектакль в театре кукол “Сказка” разыгрывается по мотивам всем известного мультфильма.

Маша — болтушка и хохотушка, а ещё — любимая внучка. Она встаёт ранним утром и сразу мчится искать на свою голову приключений. Ей всё хочется сделать самой — и корову выпасти, и грибов насобирать, и в лесу заблудиться…

Фото: teatr-skazka.com

По сюжету непоседливая Машенька, заплутав в лесу, попадает в чей-то дом, и ей без труда удаётся подружиться с его суровым хозяином. Но подружиться — это только половина дела. Как же теперь попасть обратно к бабушке и дедушке? Помогают ей в этом деле лесные звери, а ещё личные качества, такие как ум и смекалка.

Длится спектакль 45 минут. Покажут его в большом зале субботу, 5 февраля, в 11:00 и 13:00.

Мультфильм “Мы — монстры 2” (6+)

Фото: kino-mir.ru

Этот мультфильм вернёт маленьких зрителей в мир любимых монстров. На этот раз все родственники собираются вместе, чтобы отпраздновать свадьбу Бабы Яги и Горбуна. Семья Уишбон тоже не пропустит такой праздник.

Но вот незадача — именно во время церемонии немолодую пару возлюбленных похищает девочка Старр, у которой сверхчеловеческие способности.

Теперь Уишбонам придётся снова прибегнуть к помощи магии и превратиться в монстров: мама — вампир, папа — Франкенштейн и их дети — непоседливый оборотень и обаятельная мумия отправляются в новое приключение.

Сеансы есть во всех барнаульских кинотеатрах.

Идём в театр

Укрощение строптивой (16+)

Фото: altdrama.ru

Спектакль по шекспировской классике покажут в драматическом театре. Кстати, билеты на него можно купить по “Пушкинской карте”.

В центре сюжета Люченцио — сын богатого дворянина из Пизы, который горячо влюбился в нежную и скромную красавицу Бьянку. Но Баптиста, отец Бьянки и её старшей сестры — строптивой и непокорной Катарины — объявляет, что пока не выдаст старшую дочь, никто не может претендовать на руку младшей.

Фото: altdrama.ru

Жениться на Катарине соглашается дворянин Петруччо, которому приходится нелегко со строптивой супругой. Но вскоре выясняется, что строптивость Катарины — это сильное желание быть любимой, стремление к настоящему женскому счастью, а такой нрав — лишь маска, за которой скрывается искренность и сердечность.

Пройдёт спектакль в драматическом театре 6 февраля, в воскресенье, в 17:30.

Драма “Время женщин” (16+)

Очень реалистичная история о мужчине, который не успел впустить в свою жизнь любовь, и о женщине, которая любила только несколько дней. А потом была матерью одиночкой. Зритель познакомится и с девочкой, которую воспитали чужие по крови люди.

Пройдёт спектакль в драматическом театре в субботу, 5 февраля, в 17:30.

Идём в кино

Падение Луны (12+)

Долгожданный американский фантастический фильм “Падение Луны” в барнаульских кинотеатрах с 3 февраля.

Фото: kino-mir.ru

По сюжету загадочные силы перемещают Луну с орбиты, в результате чего спутник летит прямо на Землю. До столкновения осталась пара недель. Астронавт и с недавних пор часть руководства НАСА Джо Фаулер неожиданно находит решение по спасению человечества.

Жаль только, что верят ей лишь двое: отставной астронавт Брайан Харпер и сторонник теорий заговора К.С. Хаусман. Именно этим не самым очевидным героям предстоит отправиться в отчаянное космическое путешествие и раскрыть секреты тёмной стороны Луны.

Сеансы есть во всех барнаульских кинотеатрах.

Российская комедия “День слепого Валентина” (18+)

Фото: kino-mir.ru

Героев-влюблённых ждут серьёзные испытания прямо в тот самый день — 14 февраля. Главная интрига в том, найдут они силы с ними справиться. Впрочем, в фильме так или иначе восторжествует настоящая любовь. Даже если святой Валентин ошибся, когда пускал стрелу Амура.

Сеансы есть во всех барнаульских кинотеатрах.