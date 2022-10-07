«Лена и справедливость». Какое кино посмотреть дождливой осенью, чтобы поднять настроение

Осень — не время хандрить, осень — время смотреть крутое кино. Wink, цифровой видеосервис и онлайн-кинотеатр «Ростелекома», предлагает зрителям в октябре 2022 года лихо закрученные детективы и боевики, психологические драмы и романтическое кино с открытым финалом.

Детективный сериал «Кукольник» (16+), который стартует 14 октября, приглашает зрителя в туманный Петербург. Следователь Антонина Афинская хочет отказаться от карьеры и заняться семьёй, но между ней и личным счастьем встаёт серийный маньяк по прозвищу Кукольник. Ещё один маньяк бесчинствует в фильме классика жанра очень страшного кино Дарио Ардженто «Тёмные очки» (18+).

Любителям российского авторского кино видеосервис предлагает картину Бориса Акопова «Кэт» (18+) со своим взглядом на тему. Следующая киноновинка тоже представляет историю о женской судьбе. «Лена и справедливость» — социально-романтическая комедия, события которой разворачиваются в российской глубинке. Тему поиска счастья продолжает американская романтическая драма «После. Долго и счастливо» (16+), которая начнётся с середины октября. Это четвёртая часть истории, снятой по книгам Анны Тодд.

Комедийно-криминальный сериал «Детективный синдром» (16+) рассказывает о сыщике-самоучке. Посмотреть этот сериал в Wink можно с 6 октября. Напряжённый криминальный боевик «Белый слон» (18+) стоит посмотреть уже только ради звёздного состава. Бывший морской пехотинец Габриэль Танкреди (Майкл Рукер) служит криминальным силам так же верно, как когда-то своей стране. Но ради спасения Ванессы (Ольга Куриленко) он вынужден нарушить свой собственный кодекс. Ванесса служит в полиции и стала свидетельницей преступления — теперь за ней охотятся люди мафиози Арнольда Соломона (Брюс Уиллис), на которого работает Габриэль. Небольшую роль в картине сыграл и Джон Малкович. Фильм доступен в Wink c 13 октября.

Помимо этих новинок, в октябре стартовал и долгожданный показ внеофисно-романтического сериала «Надвое» (18+) — в нём впервые снялись вместе и исполнили главные роли Данила Козловский и Александр Петров. Новые серии выходят в Wink по понедельникам.

ПАО «Ростелеком»