Лето, не уходи: парк «Арлекино» приглашает на аттракционы за 95 рублей

В последние дни уходящего лета парк «Арлекино» проводит акцию «Успей за 95 рублей». Прокатиться по фиксированной цене на 45 любимых аттракционах можно будет 30 и 31 августа.

«„Арлекино“ закрывает летний сезон. Берите с собой всю семью, друзей и разделите с нами последние тёплые деньки!» — призывают в парке.

Такая доступная цена действует на все аттракционы, кроме «Аркады», тиров и проката электро/веломобилей. Добавим, что в «Арлекино» есть «Американские горки» и «Колесо обозрения». Также в парке работают семейные, детские и экстремальные аттракционы, верёвочный городок и катание на лошадях. На территории есть несколько кафе, клуб и банкет-холл. Для горожан устраивают концерты живой музыки, фестивали, дегустации, флешмобы и другие мероприятия.

Подробности акции уточняйте в социальных сетях парка.

Парк «Арлекино»

Адрес: Барнаул, ул. Г. Исакова, 149а

Тел.: 8-913-090-28-26

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