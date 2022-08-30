Лето, не уходи: парк «Арлекино» приглашает на аттракционы за 95 рублей
Барнаульцы и гости города смогут покататься на каруселях с большой скидкой
В последние дни уходящего лета парк «Арлекино» проводит акцию «Успей за 95 рублей». Прокатиться по фиксированной цене на 45 любимых аттракционах можно будет 30 и 31 августа.
«„Арлекино“ закрывает летний сезон. Берите с собой всю семью, друзей и разделите с нами последние тёплые деньки!» — призывают в парке.
Такая доступная цена действует на все аттракционы, кроме «Аркады», тиров и проката электро/веломобилей. Добавим, что в «Арлекино» есть «Американские горки» и «Колесо обозрения». Также в парке работают семейные, детские и экстремальные аттракционы, верёвочный городок и катание на лошадях. На территории есть несколько кафе, клуб и банкет-холл. Для горожан устраивают концерты живой музыки, фестивали, дегустации, флешмобы и другие мероприятия.
Подробности акции уточняйте в социальных сетях парка.