Лишь один знак останется без денег. Астрологический прогноз на март 2022 года

Не нужно быть эзотериком или провидцем, чтобы сказать наверняка: в марте 2022 года всех нас ждут глобальные перемены. Тем не менее в этом уверен и самый известный астролог страны Павел Глоба. Он рассказал изданию FTimes, что события будут происходить невероятно быстро, а выгоду из них извлекут лишь самые гибкие.

Но в целом месяц будет благоприятным для большинства людей, считает астролог. Рассказываем, как сложится март 2022 года для всех знаков зодиака.

Овен Овнов ждёт важное и переломное время, когда будущее будет зависеть только от них самих. Несмотря на то, что порой будет очень тяжело, у представителей знака появится возможность проявить себя во всей красе, уверен Глоба. Кризисное время — наилучший момент, чтобы на деле продемонстрировать все свои таланты и навыки. Поэтому в ситуации, когда другие будут только терять, вы сможете найти свою точку карьерного роста.

Телец Удачно сложится месяц и для Тельцов. Представители знака смогут в течение марта поправить своё финансовое положение, рассказал астролог. По его словам, вариантов развития может быть несколько. Например, вы найдёте возможность где-нибудь дополнительно подзаработать. Но вполне возможно, что Тельцы вообще решатся сменить работу на более прибыльную.

Близнецы У Близнецов в марте могут возникнуть проблемы со здоровьем. Виной всему, скорее всего, будет переутомление, полагает Глоба. Поэтому астролог советует не загружать себя работой. Вместо этого лучше себя поберечь, постоянно обращая внимание на самочувствие. Если на вас напала хандра, спасением могут стать активный отдых и общение с близкими.

Рак А вот у Раков в марте 2022 года всё должно быть хорошо, считает астролог. По его словам, в жизни представителей знака произойдут благоприятные перемены. Больше всего радостных моментов будет в личной жизни. Но и на работе стоит ждать интересных предложений.

Лев Львов, к сожалению, астролог позитивным прогнозом не порадовал. По словам Глобы, у представителей знака будет немало проблем. Самых сложных неприятностей стоит ждать в сфере здоровья и личной жизни. Вполне возможно, Львам придётся решать неожиданно возникнувшие конфликты в семье или с близкими друзьями.

Дева У Дев тоже далеко не всё будет гладко. По словам Глобы, в марте представители знака столкнутся с полным непониманием со стороны коллег и близких. А потому вам будет очень трудно реализовать важные проекты на работе. Кроме того, оживятся и недоброжелатели, которые всегда готовы сорвать ваши планы. Поэтому лучше в начале весны избегать новых знакомств, считает астролог.

Весы Для Весов начало весны сложится вполне благоприятно. Представители знака обретут вдохновение, которое так необходимо для достижения успеха. Поэтому у вас будут силы, чтобы завершить свои начатые дела и приступить к новым проектам.

Скорпион И у Скорпионов дела тоже будут идти неплохо. Вся весна для них обещает быть плодотворной, а первый месяц — особенно. Всё будет идти так гладко, что представителям знака захочется сделать много и сразу. Но это ошибка, считает Павел Глоба. В этом случае вы лишь распылитесь и не сможете довести до конца большинство задач. Поэтому лучше составить чёткий план действий и расставить приоритеты.

Стрелец Для Стрельцов настало время во всей красе продемонстрировать свои творческие таланты и интеллект. Даже в работе вы сможете проявить креативность и оказаться на вершине. Поэтому астролог пророчит представителям знака достижения на работе и карьерный рост. Но для этого вам нужно будет не упустить свой шанс в марте 2022 года.

Козерог А вот Козерогам в марте следует быть осторожнее, предупреждает эксперт. По его словам, у представителей знака появится немало завистников и недоброжелателей. Эти нехорошие люди будут мешать вам добиваться нужного результата. Даже если вы будете достигать успеха, отметить это как следует вам не позволят. Поэтому астролог рекомендует полагаться только на себя.

Водолей Водолеям в марте 2022 года радоваться нечему. Представители знака очень сильно пострадают финансово, считает Глоба. Вам придётся урезать свои расходы, чтобы сохранить в кошельке необходимое количество денег. При этом возможностей дополнительного заработка будет немного, если будет вообще. Поэтому главное в марте 2022 года — не совершать необдуманных крупных покупок.