Лучшая свадьба. Ресторан «Астория» открыл новый зал для впечатляющих банкетов

Выглядеть роскошно на свадьбе должна не только невеста, но и зал, ведь успех всего торжества во многом зависит именно от места проведения банкета. В 2022 году локацию модно оформлять сдержанно, но изысканно. Чтобы было светло и просторно, а цвета дизайна лишь дополняли образ молодожёнов, а не перетягивали внимание. Новый банкетный зал ресторана «Астория» именно так и выглядит.

«Астория» — группа банкет-холлов с большим стажем и прекрасной репутацией. И к летнему сезону 2022 года ресторан открыл ещё одну локацию. Это не просто банкетный холл, это пространство, где знают и умеют организовывать самые важные события для самой взыскательной аудитории.

И здесь вашу свадьбу можно вести с размахом, потому что зал большой и светлый. Здесь можно посадить до 90 гостей, и всем будет комфортно танцевать и общаться. Это большое преимущество и для ведущих, и для артистов. Отдельная история — гримёрка. Она тоже просторная и светлая и позволяет выходить в центр зала, не «протискиваясь» через гостей.

Фото предоставлено «Асторией»

Кстати, на фото дизайнерское оформление, которое «Астория» дарит всем молодожёнам сезона-22. Как раз из серии изысканно и сдержанно. Если же захотите свой стиль, то его организация будет легка и проста: пространство зала, большие столы позволяют разместить разные варианты оформления.

Очень комфортно расположен и выход из кухни. Да и вообще схема обслуживания устроена так, что официанты не потревожат гостей, при этом всегда находясь рядом. Здесь работает большая и опытная команда (на их счету уже более пяти тысяч мероприятий), которая прекрасно выдержит тайминг, даже если у вас не будет своего организатора.

Меню для гостей «Астории» разрабатывал шеф-повар. И это не банкетные, а ресторанные блюда. Говяжьи щёчки с соусом демигляс, ризотто из алтайской полбы, медальоны из нежной телячьей вырезки, ролл из индейки в двух текстурах под сливочно-шпинатным соусом и многое другое. Всё приготовлено только из свежих продуктов и непосредственно перед подачей. И звучит вкусно, и выглядит красиво — здесь исключительно ресторанное оформление.

Фото предоставлено «Асторией»

С вас не возьмут никаких дополнительных сборов за сам зал (оплата только за меню). Более того, молодую семью ждёт ещё один приятный сюрприз — скидка 10% на банкеты с воскресенья по четверг.

«Новый зал мы открыли в начале лета, и уже провели 15 свадеб. Гости были в восторге от удобства пространства и обновлённого меню от шеф-повара. Блюда, их сервировка, скорость подачи и качество обслуживания — всё это важно для нашей команды не меньше, чем создание нового эффектного зала», — рассказала ресторатор Глория Елфутина.

Но не будем много говорить, лучше приезжайте на ознакомительную экскурсию и посмотрите всё сами. Тем более что свободные даты на лето есть.

Новый зал ресторана «Астория»

Приезжайте: Барнаул, 5-й Кооперативный проезд, 61а

Звоните: 8 (385-2) 44-41-72

И смотрите фото и новости в соцсети «ВКонтакте»