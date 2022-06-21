Любить, работать, путешествовать. Астролог рассказала, как провести лето 2022-го, чтобы обрести счастье

Лето — прекрасное время для того, чтобы уделять больше времени себе, отдохнуть и набраться новых впечатлений. Но далеко не всегда за короткое время тепла мы успеваем сделать всё, что задумали. В этом году наши планы могут сорвать ретроградные планеты, считает астролог Елена Елистратова. Она объяснила в беседе с РИА Новости, что важно всё делать вовремя, чтобы не поддаться на влияние небесных тел.

О том, когда летом 2022 года нужно ехать на море, когда стоит сконцентрироваться на работе, а когда лучше заняться личной жизнью, — в нашем материале.

Конец июня — не забывайте о близких

20—30 июня 2022

Многие в этот период ощутят себя подавленными из-за влияния небесных тел, подчеркнула астролог. По её словам, в эти дни лучше не браться за большие проекты. Они больше подходят для семейного времяпрепровождения: уделите время близким и проявите заботу. Хотя и в работе можно преуспеть, если не спешить.

Самые неблагоприятные дни: 27 и 30 июня.

Июль — не время для спешки

В середине лета ретроградными станут сразу несколько планет. По словам Елистратовой, из-за этого многие жизненные процессы замедлятся. И в работе, и в личной жизни есть большой риск «забуксовать».

1—10 июля

Начало июля — время перемен. Возможно, на работе вам придётся выполнять абсолютно новые для вас задачи. При этом в общении с начальством может висеть напряжение. А потому важные встречи или переговоры лучше отложить. Дни с 5 по 10 июля отлично подходят для личной жизни. Те, у кого есть вторая половинка, могут уделить максимум своего времени отношениям. У одиноких же будут все возможности влюбиться.

11—20 июля

В эти дни нужно оставаться бдительными. Перед любым важным решением трижды спросите себя — а нужно ли вам это? Самые важные дела лучше успеть закончить до 18 июля — потом завершить их будет намного труднее. Вопросы, связанные с финансами и крупными тратами, требуют в это время особенного внимания.

21—31 июля

Конец месяца будет неплохим и очень продуктивным. Особенно успешно его проведут те, кто все свои дела завершит до 27 июня. Но всё хорошее в этот период связано с работой. Дальние поездки лучше отложить.

Неблагоприятные дни: с 1 по 3, с 14 по 20, с 28 по 31 июля.

Август — осторожнее с отпуском

В августе нужно меньше поддаваться эмоциям. Если вам хочется перемен, лучше немного подождите и дайте жизни идти своим чередом. Возможно, совсем скоро вы передумаете.

1—10 августа

В начале месяца следует избегать и дальних поездок, и крупных трат. Опять же, ни в коем случае не принимайте поспешных решений. Обдумывайте каждый свой шаг, прежде чем решиться на новое дело. А вот в любви всё будет здорово. В начале августа возможен бурный, пусть и непродолжительный роман.

11—20 августа

А вот к середине месяца все сложности должны миновать. Для многих дни с 11 по 20 августа пройдут очень успешно и позитивно. Если вы решитесь на небольшую поездку за город, вряд ли разочаруетесь. Тем, кто находится в отношениях, следует посвятить это время второй половинке. Возможно, в августе вы сможете перейти на новый этап.

21—31 августа

Конец августа нужно обязательно посвятить самому себе, настаивает астролог. Если вы всё лето тянули с отпуском — самое время его взять. Особенное внимание следует уделить здоровью. Пройдите всех врачей, посещение которых давно откладывали. Если у вас есть конфликты или напряжённость в отношениях, лучше перенести разборки на потом. Пока поддерживайте внутреннюю гармонию. Тогда и в делах у вас не будет неприятных перепадов.

Неблагоприятные дни: с 1 по 8 августа.