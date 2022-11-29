Мошенник заговорил рассказами об Алтае звезду сериала «День рождения буржуя»

Актёр Валерий Николаев рассказал на телеканале НТВ, как мошенники увезли его в лес, где он «отключил» одного из них, а после убедил купить недвижимость дороже, чем планировал продать.

Николаев по объявлению продавал квартиру умершего отца. Ему позвонил некий «сибиряк» и сообщил, что он переезжает в Москву и ему нужна недвижимость.

«Приезжает интеллигентный человек лет 30, смотрит квартиру и говорит, что ему интересно, чтобы это произошло побыстрее. Говорит, что завтра приедет с водителем. Мы встретились часа в четыре, сажусь в машину. Разговариваем про Сибирь, Алтай. Едем долго, а водитель говорит, что так навигатор ведёт из-за пробок. И я смотрю, что уже МКАД», — рассказал актёр в программе «Звёзды сошлись».

По словам Николаева, когда машина заехал в лес, он попросил водителя «тормознуть по малой нужде». К нему подошёл «покупатель», в этот момент актёр нанёс ему удар в печень, от чего тот отключился. Водитель оставался в машине.

«Я сел за руль и привёз их в банк. Мы переписали договор, я продал эту квартиру, но дороже на два миллиона рублей», — поведал артист окончание истории.