На Алтае поймали редких золотых рыб-хищников

Золотые ротаны / Фото: Александр Карпов / vk.com/fishmen_altai

В конце октября барнаульскому рыбаку Александру Карпову попались странные золотые ротаны. Он выложил фотографии со своим уловом в группе «Алтайское Рыболовное Сообщество» в ВК и задал вопрос: «Скажите, пожалуйста, кто-нибудь встречал таких ротанов у нас в крае?»

Обычно рыбы этого вида бывают серо-зелёных или грязно-коричневых тонов, так что удивление Александра от добычи понятно. Мужчина сообщил, что поймал золотых рыбок в Косихинском районе.

В комментариях рыбаки тоже удивлялись улову и шутили, мол, «загадывай желание». Но нашлись и такие, кто тоже встречался с подобными золотыми рыбками в наших краях. Александр Павловский, например, сообщил, что ловил почти белого ротана. Игорь Щербинин заявил, что в этом году достал из водоёма золотого. А Анатолий Хворов написал, что его знакомый в 2021-м по первому льду выловил пару золотых ротанов. И даже показал их фото:

Золотые ротаны / Фото: Анатолий Хворов / vk.com/fishmen_altai

Почему ротаны стали золотыми?

Пять лет назад с такими же золотыми ротанами встретились рыбаки в Томской области. Учёный-ихтиолог Владимир Романов из местного университета объяснял тогда журналистам tomsk.ru, что сам никогда не видел подобных рыб этого вида, но сообщил, что в дикой природе встречаются жёлтые язи и стерляди, например.

На специализированном сайте для рыбаков pro-udochka.ru рассказывается, отчего ротан меняет цвет:

«Попав в каждый новый водоём, он принимает покровительственную окраску, маскируясь под цвет окружающей среды. Ротаны могут быть и бледно-серыми, и коричневатыми, и жёлтыми, и зеленоватыми, и почти чёрными. Но попавшись на удочку и оказавшись в светлом садке, как хамелеоны, маскируются: через час-полтора принимают более бледную окраску со светлыми оттенками».

Так что ничего страшного в необычном цвете этой рыбы нет. Страшна сама эта рыба: она активно размножается в водоёмах, захватывая новые территории и вытесняя другие виды.

Напомним, что летом 2022 года барнаулец поймал огромного сазана.