Не «Ютубом» единым. Как привить современным детям любовь к чтению

Заставить ребёнка полюбить читать невозможно. Но можно дать ему самому почувствовать, что чтение — это захватывающий и увлекательный процесс. Главное — не паниковать при виде кажущейся культурной пропасти между поколениями — на самом деле, она не такая уж большая. Увлечь ребёнка книгами не сложно, но нужно сначала самому поверить в то, что это реально. Поэтому сегодня развеем несколько популярных родительских заблуждений на эту тему.

«Современных детей не интересует чтение»

«Им только YouTube подавай...»

Вы убеждены, что в эпоху быстрого контента детей пугают продолжительные истории, но это не так. Средний возраст российского читателя к 2022 году снизился почти на 10 лет, а одни из самых востребованных жанров сегодня — это комиксы и детское фэнтези. В топах продаж по-прежнему можно увидеть «Гарри Поттера», «Ходячий замок» и «Хроники Нарнии».

Кстати, вспомните, когда в последний раз вас можно было заметить за прочтением книги? Попробуйте читать хотя бы 20 минут в день — ведь дети повторяют то, что видят чаще всего.

«В ваше время было лучше»

«Не понимаю я этих монстриков, давай лучше „Буратино“ возьмём?»

Вас удивит, но в современной детской литературе транслируются те же ценности, что и в классических произведениях. Например, популярная серия «Приключения Огриков» Эрхарда Дитля ничем не хуже «Мойдодыра» или «Бармалея» Корнея Чуковского. На их примере ребёнок тоже узнает, к каким последствиям может привести «хулиганство», почему важно чистить зубы, сортировать мусор и прислушиваться к родителям. Не бойтесь открывать новые истории — любопытство дети всегда готовы с нами разделить.

«Ребёнок ничего не сможет выбрать без помощи взрослого»

«Купит какую-нибудь ерунду!»

Когда ребёнок чувствует, что ему действительно доверяют, процесс выбора книг и самого чтения становится приятнее. Укрепить доверие поможет «Личная карта читай-агента». Эта карта похожа на обычный подарочный сертификат в «Читай-город», но предназначена специально для детей. Она позволяет ребёнку выбрать книги, консультироваться с продавцами в магазине, расплачиваться картой на кассе. Таким образом, ребёнок учится распоряжаться личными средствами и тренируется решать маленькие, но важные вопросы самостоятельно.

«Личная карта читай-агента» доступна во всех магазинах сети «Читай-город». Уже более 100 тысяч родителей используют карту как отличный подарок на любой повод. Подробнее о дизайне и номинале можно узнать на сайте. Вручите такой презент юному читай-агенту, и поиск любимых книг превратится в увлекательное приключение.