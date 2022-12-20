Невероятно вкусно: барнаульцы рассказали о любимой доставке роллов

Доставка роллов и суши — проверенный вариант для отличного корпоратива, праздника или уютного вечера. Хотите посмотреть с друзьями кино дома, чтобы было много вкусной еды? Или побывать на романтическом свидании, не бронируя столик в ресторане? А то и вовсе в одиночку полакомиться любимыми блюдами — это, между прочим, не эгоизм, а любовь к себе. Или любовь Dimmy Yammy к вам.

Известную доставку Dimmy Yammy барнаульцы оценили очень высоко за гигантские порции, буквально кинг-сайз. При этом риса совсем немного, зато начинки — щедро, по-королевски. Много лосося и тунца, креветок, гребешка, краба, мидий. Если заказывать суши и роллы, то такие.

А заказать можно на сайте и по телефону 59-01-69. В меню есть и популярные у барнаульцев блюда, и новинки, их обязательно стоит попробовать, чтобы влюбиться.

На кухнях Dimmy Yammy всегда порядок и чистота. Это строго и каждый день контролирует управляющий сразу по 33 пунктам, начиная с чистоты полов и столов, свежести продуктов, заканчивая внешним видом роллов.

Фото: dimmyyammy.ru

А какие самые топовые позиции у клиентов Dimmy Yammy?

Dimmy Yammy провёл опрос и определил топ-5:

Запечённая Филадельфия. Уникальное сочетание нежнейшего лосося, запечённой шапочки с соусом унаги и, конечно же, cremette professional. Радуга. Этот ролл быстро влюбил в себя щедрой начинкой. Тунец, креветка, лосось, угорь, краб — целых пять морепродуктов в одном ролле. Что может быть прекраснее? Классическая Филадельфия. Лосось в полсантиметра, нежнейший сыр и хрустящий огурчик. Сладкий Манго ролл. Лидер продаж среди сладких роллов в Dimmy Yammy. Клиенты полюбили его за натуральную сладость и лёгкость. Тропические фрукты создают чудесное сочетание и долгое послевкусие. Ролл с опалённым лососем и миндалём. По-настоящему изящный и красивый ролл, который не стыдно поставить на стол перед самыми искушёнными гостями.

Важный фактор — скорость доставки (и вообще её возможность). Ведь обидно разжечь аппетит, выбрать всё, что любишь, а потом узнать, что есть ограничения на вызов курьера. С Dimmy Yammy такого не случится. Всё максимально прозрачно. Сверьтесь с картой и посмотрите условия бесплатной доставки по городу. Спойлер: это возможно при заказе от 800 рублей («зелёная зона»). А ещё вы сразу будете понимать время доставки, здесь ценят каждую минуту вашего ожидания вкусного обеда или ужина.

Лучший момент — сегодня. Исполняйте свои желания сразу, как только они появляются. И тогда каждый день будет для вас особенным.

Фото: dimmyyammy.ru

Доставка королевских суши и роллов Dimmy Yammy

dimmyyammy.ru

тел.: 259-01-69

самовывоз: Малахова, 138а и Социалистический, 71

ИП Линьков Дмитрий Владимирович