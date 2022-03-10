Nintendo перестанет поставлять игровые консоли в Россию

Японская компания Nintendo приостанавливает поставки в Россию игровых консолей и программного обеспечения, сообщает ТАСС.

Из-за введённых против России санкций у компании нарушились цепочки поставок и возникли трудности с оплатой. Nintendo ранее уже приостановила работу своего интернет-магазина в России, поскольку платёжный оператор перестал принимать российские рубли.

Напомним, после начала военной спецоперации на Украине крупные международные компании одна за другой заявляют об уходе с российского рынка. Некоторые объявили о роспуске коллектива, другие сообщили, что будут платить зарплату сотрудникам даже в тот период, пока не работают в России. Amic.ru подготовил инфографику с брендами, которые покидают нашу страну (пока — временно). Список неполный.