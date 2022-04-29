Виртуальная карта сокровищ: билайн представил игру, в которой можно выиграть скидки на смартфоны и гаджеты

Оператор билайн представил «Карту сокровищ» — онлайн-игру, в которой можно найти реальные скидки на смартфоны и гаджеты, а также бонусные рубли для оплаты услуг связи.

В основе игры — онлайн-соревнование между двумя реальными людьми (соперника игра найдёт сама). Игроки расставляют на карте сундуки с драгоценностями. Задача — первым обнаружить все сундуки соперника. За победу начисляются очки, которые поднимают игрока вверх в общей турнирной таблице.

Каждый день игроку доступно определённое количество попыток. Чем больше очков, тем больше шанс выиграть промокоды на скидки до 100 тысяч рублей на покупки в интернет-магазине билайна или до 2500 бонусных рублей на связь.

Игра доступна в приложении билайн или по ссылке. Сроки проведения игры и правила участия можно узнать здесь.