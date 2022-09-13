Осень на аттракционах: парк «Арлекино» проводит «День рыжих» и другие акции

Парк «Арлекино» устраивает «День рыжих» — праздник в честь наступления осени. В пятницу, 16 сентября, все рыжеволосые гости парка смогут прокатиться на колесе обозрения бесплатно. Акция будет действовать весь день.

Но на этом праздники не заканчиваются. В парке запланированы акции на всю неделю с 12 по 18 сентября:

1. С понедельника по пятницу действует акция «Счастливый час»: при пополнении карты парка на любую сумму с 14:00 до 15:00 вы получаете скидку 50% на стоимость аттракционов.

2. 17 сентября — «Студенческая суббота» в парке «Арлекино»: все студенты получают скидку 25% на все аттракционы.

3. В воскресенье, 18 сентября весь день будет действовать акция «Пенсионеры, вперёд». Пожилые люди смогут покатать себя и внуков на аттракционах со скидкой 50%.

Фото: парк «Арлекино»

Отметим, что предложения действуют при предъявлении документов (студенческий билет, пенсионное удостоверение). Баланс, пополненный в период акции, не сгорает: скидка действует на остаток средств на карте бессрочно.

Также в парке всегда дарят скидку 20% в день рождения, за два дня до него и два дня после. Один именинник может купить неограниченное количество билетов для себя и своих друзей — только не забудьте документ.

Напомним, в «Арлекино» работают семейные, детские и экстремальные аттракционы, верёвочный городок и катание на лошадях. Здесь есть несколько кафе, клуб и банкет-холл. Для горожан устраивают концерты живой музыки, фестивали, дегустации, флешмобы и другие мероприятия.

Парк «Арлекино»

Адрес: Барнаул, ул. Г. Исакова, 149а

Тел.: 8-913-090-28-26

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