От «Макдоналдса» до фитнес-клуба: ТРЦ «Весна» заполнили новые арендаторы

ТРЦ «Весна» — один из первых торговых центров европейского формата в Барнауле. Он был открыт в 2011 году и показал жителям краевой столицы новый уровень впечатлений от шопинга: гости ТРЦ получили возможность одеваться в отделах международных брендов и становились частью уникальных событий городского масштаба.

С годами конкуренция росла: новые торговые центры открывались в разных частях города, и некогда популярная «Весна» потеряла часть аудитории. Но ТРЦ продолжает развиваться. Сейчас её почти полностью обновили, и некоторые арендаторы стали уникальным явлением для нашего города. Расскажем подробнее, что интересного ждёт вас в обновлённой «Весне».

В форме 24/7

На втором этаже ТРЦ открыли спортивный клуб MeтроFitness. Изюминка клуба в том, что он работает круглосуточно: это важно для тех, кто работает по нестандартному графику.

В распоряжении посетителей тренажёрный зал с новым профессиональным оборудованием, а также кардиозона и зона кроссфита. Есть возможность посещать групповые программы — в клубе представлено более двадцати направлений. Следить за верной техникой исполнения упражнений будут квалифицированные специалисты в области фитнеса.

После тренировки можно отдохнуть в ИК-кабине: она оказывает практически такое же влияние на организм, как и классическая сауна. За 15-30 минут в ИК-кабине вы сможете расслабиться, ускорить кровообращение, снизить напряжение в мышцах. Процедура помогает укрепить иммунитет, облегчить работу внутренних органов и успокоить нервную систему.

Также для посетителей клуба работает спорт-бар, где можно приобрести разнообразное спортивное питание — батончики, протеиновые коктейли и другие полезные перекусы.

При этом MeтроFitness — настоящий «антикризисный» фитнес-клуб. Цены на годовой абонемент начинаются от 3999 рублей!

Гастрономические удовольствия

Тем, кто спортивным занятиям предпочитает вкусно поесть (или успешно совмещает), стоит посетить ресторан Olivetto, который открыли на втором этаже ТРЦ «Весна». Здесь можно провести приятный вечер с семьей, друзьями или в компании самого себя и попробовать вкуснейшую пасту и пиццу, оригинальные салаты, мясо и рыбу на гриле.

А для посетителей бизнес-ланча ресторан каждую неделю готовит что-то новое. Вы сможете пообедать популярными блюдами русской, украинской или азиатской кухни. Средний чек полноценного бизнес-ланча — около 250 рублей.

Многие не представляют посещения торгового центра без вкусного перекуса фастфудом на фуд-корте. «Макдоналдс» — это уже классика быстрой еды, и именно он стал новым арендатором в «Весне».

БигМак, БигТейсти, капучино с кленовым сиропом — всё, что вы так любите, можно приобрести на первом этаже ТРЦ. В меню уже представлены и новинки: Монблан Бургер и Монблан Бургер с курицей с вкуснейшей сырной котлетой, ароматным беконом, кусочками жареного лука, свежим салатом и специальным чесночным соусом на карамелизованной булочке.

Дом уютнее

Весна — время, когда хочется обновления, в том числе и дома. Открытие «Посуда Центра» в «Весне» — отличный повод порадовать себя новой посудой, шторами или постельным бельём.

Ассортимент «Посуда Центра» включает более 25 тысяч наименований продукции. Основную его часть составляет, конечно, посуда, кухонные принадлежности, текстиль, предметы интерьера, бытовая химия и другие товары для дома.

Среди поставщиков сети — ведущие отечественные и зарубежные производители: ARC International, York, Bergner, Kukmara, SCOVO, Гурман (ВСМПО-Посуда) и другие. Кроме того, присутствуют собственные торговые марки, самая популярная — Matissa. Стоит отметить, что в 2015 году жюри профессионального отраслевого конкурса Russian Retail Awards признало торговые марки сети «Посуда Центр» одними из лучших в России.

Обновить гардероб

В ТРЦ «Весна» работают такие популярные магазины одежды, как Incity, Love Republic, Finn Flare, Fashion Look, Djanita, Planet Jeans, «Балт» и другие. Обуться можно в Rieker, Kari Гипермаркет, отделе немецкой обуви M-shoes, а также в новом отделе «Юничел».

«Юничел» — это один из крупнейших производителей обуви в России: три фабрики, более трёх миллионов пар обуви в год. Здесь можно по доступной цене купить обувь из натуральной кожи с удобной колодкой. Магазин расположен на втором этаже ТРЦ «Весна».

Весна, торгово-развлекательный центр

Адрес: ​Малахова, 86в

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