Парк «Арлекино» открывает сезон. В честь этого — скидка 50% на аттракционы
Предложение будет действовать 29 и 30 апреля 2022 года
Парк «Арлекино» запускает акцию «1+1» в честь открытия летнего сезона. Два дня — 29 и 30 апреля — в парке будет действовать скидка 50% на большинство аттракционов.
Акция уже стала традиционной для «Арлекино»: парк проводит её на протяжении пяти лет. Горожанам она очень нравится, поэтому на майских праздниках здесь всегда весело и людно.
Подробности акции уточняйте в социальных сетях парка. Там же можно следить за анонсами следующих праздничных мероприятий.
Напомним, что в «Арлекино» работают семейные, детские и экстремальные аттракционы, верёвочный городок и катание на лошадях. На территории есть несколько кафе, клуб и банкет-холл. Для горожан устраивают концерты живой музыки, фестивали, дегустации, флешмобы и другие мероприятия.