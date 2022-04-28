Парк «Арлекино» запускает акцию «1+1» в честь открытия летнего сезона. Два дня — 29 и 30 апреля — в парке будет действовать скидка 50% на большинство аттракционов.

Акция уже стала традиционной для «Арлекино»: парк проводит её на протяжении пяти лет. Горожанам она очень нравится, поэтому на майских праздниках здесь всегда весело и людно.

Подробности акции уточняйте в социальных сетях парка. Там же можно следить за анонсами следующих праздничных мероприятий.

Напомним, что в «Арлекино» работают семейные, детские и экстремальные аттракционы, верёвочный городок и катание на лошадях. На территории есть несколько кафе, клуб и банкет-холл. Для горожан устраивают концерты живой музыки, фестивали, дегустации, флешмобы и другие мероприятия.

Парк «Арлекино»

Адрес: Барнаул, ул. Г. Исакова, 149а

Тел.: 8-913-090-28-26

ВКонтакте