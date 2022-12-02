Блёстки-перья, кожа-мех. Какой наряд выбрать на корпоратив и новогоднюю ночь 2023 и что модно этой зимой

В Барнауле, наконец, улёгся снег, в магазинах главные стеллажи заняли новогодние украшения и подарочные наборы, а модники столкнулись с первыми серьёзными морозами. Сейчас уже многие задумываются, в чём идти на корпоратив, да и тёплые обновки в сезон холодов не помешают. Корреспондент amic.ru посетил модные отделы барнаульского ТРЦ «Арена» и подобрал несколько интересных луков. Рассказываем и показываем, как одеться тепло и модно в офис, на корпоратив и в новогоднюю ночь.

Корпоратив и новогодняя ночь

Платье на Новый год 2023 может быть любой длины. В год Водяного Чёрного Кролика хорошо будет смотреться классическое приталенное платье с разрезом на ноге и с перьями (это сейчас самый «писк» моды), отмечает основатель пространства Podium Алина Зубова. Или чёрное с рюшами, которое можно носить как трапецией, так и собрать на талии поясом. Главное, не переусердствовать с деталями.

Также актуальны платья-рубашки, платья-трапеции, с рюшами, шёлковые комбинации, платья, подчёркивающие фигуру или сочетающие в себе элементы школьной формы: чёрно-белые наряды, острый белый воротник, либо чёрное платье, а под ним белая юбка. Такие модели, по словам Зубовой, разбирают за пару дней.

Продавец-консультант салона свадебных и вечерних платьев Ivory Татьяна Арахмеева уверена, что идеальным платьем в новогоднюю ночь будут блестящие модели чёрного, красного, бежевого цветов или электрик. Молодым девушкам можно рассмотреть модели в пол или миди, платья бельевого стиля с толстыми бретелями. А женщинам больше подойдут модели чуть ниже колена, строгие и приглушенных цветов.

«Сейчас большинство покупателей хотят приобрести праздничный наряд, но потом сочетать его в повседневных луках. Поэтому отказываются от пайеток и других слишком праздничных деталей. Лучше отдавать предпочтение люрексу. Также сейчас очень часто выбирают для праздничных вечеров костюмы. Сочетание брюк либо юбки с жакетом и укороченным топом. После торжества их можно комбинировать с другими вещами и, например, носить в офис», — добавила директор магазина одежды Stilno Екатерина Стародубова.

Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Подберите лук на Новый год в магазинах Podium, Ivory и Stilno в ТРЦ «Арена».

Модная верхняя одежда и как одеваться в морозы

Этой зимой в тренде однобортные и двубортные пальто, пальто А-силуэта, трапеция и милитари. Модницы смогут оценить зимние пуховики и куртки самых разных фасонов. И никак без лучшего подарка всех времён — шубы, как из натурального, так и искусственного меха. Классические расцветки лучше отложить подальше. Дизайнеры предлагают отдать предпочтения шубам ярких оттенков. Розовые, зелёные, синие и белые модели станут маст-хэвом предстоящей зимы. Верхняя одежда снова может быть в стиле оверсайз свободного кроя, популярны массивные модели, длинные и короткие шубки классического прямого покроя.

Чтобы одеваться модно, но при этом тепло, Алина Зубова советует не бояться переборщить с количеством слоев в наряде. Под верхнюю одежду может уместиться тёплый объёмный свитер, джемпер с кардиганом, толстовка или даже пиджак.

«Сейчас очень актуальны флисовые костюмы, а также шубы. Такое сочетание не позволит вам замёрзнуть. Но при выборе шубы важно оценить качество, ведь многие модели из искусственных материалов линяют, важно, чтобы материал был качественным и тёплым. Верхняя одежда должна подходить под ваш основной гардероб либо быть универсальной и хорошо сочетаться как с классикой, так и с более спортивной одеждой», — посоветовала Алина Зубова.

Как раз такие оверсайз модели можно найти в отделе женской одежды Podium в ТРЦ «Арена».

Образ из шоурума Podium / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Что касается повседневных вариантов, нарядов ближе к телу, то, по мнению Екатерины Стародубовой, здесь лучше отдавать предпочтения базовым вещам, они дольше всего будут оставаться актуальными. Как говорят стилисты, база с правильными акцентами может быть в тренде десятилетиями. По словам Екатерины, сейчас вернулись в моду свитеры с отложным воротником, на замке. Они сочетаются практически с любым низом. Стали возвращаться и приталенные жакеты, их же, кстати, можно приспособить и к новогоднему корпоративу.

Этой зимой надеваем брюки прямого кроя, широкие палаццо, клёш и штанины с разрезами (как спереди, так и сбоку). Об узких штанинах тоже не стоит забывать, они достаточно удобны, но в этом случае лучше брать укороченные варианты. Сейчас в моду вновь вошла низкая посадка, но к таким моделям покупатели относятся достаточно осторожно из-за неудобства и непрактичности, рассказывает Екатерина Стародубова. Поэтому средняя и высокая посадка штанов всё равно остаётся на полках наших магазинов.

Из юбок рассматриваем короткие варианты с широкой плиссировкой, они хорошо сочетаются со свитерами расслабленного стиля.

«Даже в зимнее время будут актуальны юбки А-силуэта из легкой ткани ниже колена. Особенно с тёплым свитером, плотными колготками и высокими сапогами. Ещё стоит обратить внимание на прямые замшевые юбки или модели из гладкой кожи с разрезами», — подчеркнула Екатерина Стародубова.

Описанные модели можно найти в отделах Podium и Stilno в ТРЦ «Арена».

Образ из шоурума Podium / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

А что для мужчин?

У мужчин по традиции вариантов меньше, но они тоже очень стильные и комфортные. По-прежнему актуальна классика, водолазки с коротким и длинным рукавом, свитер крупной вязки, кардиганы.

И, конечно, старые добрые джинсы, рассказал совладелец магазина одежды FS Александр Дорош. Прямые для тех, кому за... Свободные в области бёдер и зауженные книзу для молодёжи.

«Мужчины в своём выборе немного консервативнее женщин. Но в праздники можно поиграть, например, с цветами: кирпичный, изумрудный, горчичный или с фактурами тканей. Например, в новогоднюю ночь можно разнообразить свой образ пиджаком или брюками с элементами из вельвета, замши, кожи», — подчеркнул Александр Дорош.

Все описанные модели можно найти в отделе FS.

Образы из магазина одежды FS / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

ООО «Феникс»