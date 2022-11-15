Повар из Барнаула сделал «лучший блинный торт» в кулинарном шоу «Битва шефов»
Также барнаулец приготовил блюдо из печёного перца и котлеты из щуки
Шеф-повар из Барнаула Артём Агафонов принял участие в телевизионной программе «Битва шефов» на телеканале «Пятница», сообщает «Барнаул 22».
«Состязание проходило в несколько этапов. В презентации Артём показал блюдо из печёного перца, после которого сразу два именитых повара Ренат Агзамов и Константин Ивлев пригласили барнаульца в свою команду. Артём выбрал команду Ивлева», — говорится в сообщении.
После этого представители кулинарного сообщества готовили котлеты из щуки. А в третьем этапе — блинный торт.
«Это лучший блинный торт из всех, которые я сегодня попробовал», — отметил барнаульца Агзамов.
По итогу Артём не прошёл в финал «Битвы шефов».
Ранее другой барнаулец Алексей Шефер в «Битве шефов» приготовил ризотто из алтайской полбы с говяжьими щеками, кедровым орехом и сеном из лука-порея.