Премьеры со всего мира. Wink рассказал о главных киноновинках сентября

Видеосервис Wink представил осенние премьеры. В афише — китайский боевик, казахстанская комедия, южнокорейская драма и другие иностранные и отечественные фильмы и сериалы.

Российская военно-морская комедия «Нахимовцы» (12+) рассказывает о двух близнецах-братьях (их сыграли близнецы Даниил и Никита Ходуновы) из семьи потомственных моряков. Отец мечтает, что и они продолжат семейную династию и поступят в Нахимовское училище. Но жажда денег и веселья приводит братьев в плохую компанию.

«Битва на озере» (18+) и «Битва на озере 2» (18+) — китайские эпические военные кинофильмы, основанные на реальных событиях.

Премьера российского кинофильма «Огород» (18+) недавно состоялась на Московском международном кинофестивале. Зрители приняли картину очень тепло, в том числе благодаря участию звёзд советского кино. Ярким контрастом к доброму российскому кино станет британская криминальная драма «Беспредельщики» (18+).

Повторный кинопрокат летом этого года снова вернул интерес к легендарному немецкому фильму 1997 года «Достучаться до небес» (18+), а уже с 1 сентября его можно будет посмотреть в Wink. Смертельный диагноз сводит в одной больничной палате две абсолютные противоположности — тихоню Руди (Ян Йозеф Лиферс) и разгильдяя Мартина (Тиль Швайгер).

Корейский 16-серийный сериал «Единственный» (16+) объединил в хосписе трёх неизлечимо больных женщин, которые за оставшийся срок решают избавиться от одного плохого человека.

Наконец, в сентябре состоятся премьеры долгожданных сериалов. 2 сентября в Wink доступен нашумевший медицинско-драматический сериал «Нулевой пациент» (18+), события которого разворачиваются в Калмыкии 1988 года. 9 сентября стартует молодёжная драма о правонарушителях в экстремальных условиях «Стая» (18+), 10 сентября — первые серии мистического приморского детектива «Русалки» (16+).

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