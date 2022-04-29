Путь к вершине музыкальной карьеры: в Барнауле пройдёт вокальный конкурс «Олимп»
Участники могут выиграть поездку на образовательный форум Леонида Агутина, запись песни в профессиональной студии, а также музыкальную технику
Уникальный вокальный конкурс «Олимп» пройдёт в Барнауле в концертном зале АГИК с 13 по 15 мая 2022 года. На одной сцене выступят звёзды и начинающие вокалисты.
Для участников конкурс может стать не только творческим инструментом, но и трамплином вокальной карьеры. Главный приз «Олимпа» — поездка на музыкальный образовательный форум Леонида Агутина, который состоится с 1 по 11 июля в Сочи, а также запись песни в профессиональной студии.
К участию в конкурсе приглашаются исполнители, солисты, дуэты, ансамбли, хоровые коллективы детских и взрослых вокальных студий и других творческих объединений и образовательных организаций в возрасте от 5 до 25 лет.
Конкурсные номинации:
— академический вокал;
— эстрадный вокал;
— джазовый вокал;
— народный вокал (фольклор);
— авторская песня;
— театр песни;
— дебют.
Председателем жюри выступит Иван Чебанов — известный артист, музыкант и саундпродюсер, участник шоу «Голос», VK Fest, Big Love Show, а также обладатель приза «Выбор Муз-ТВ» и номинант премии Russian Music Box. Иван является автором кавера на песню Андрея Губина «Ночь», который стал лидером топ-чартов в России и СНГ.
Также участники конкурса смогут выиграть специальные призы конкурса — это акустические системы, ноутбуки, смартфоны, профессиональные вокальные микрофоны, аудиосистемы и другие. Кроме того, участники конкурса получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в АГИК.
Подать заявку на участие можно на сайте конкурса. Подробности узнавайте по телефону: 8 (983) 178-55-19.
Конкурс проводится в рамках проекта центра прототипирования «Центр цифрового контента» АГИК. Соорганизаторами конкурса являются Министерство культуры Алтайского края, Министерство образования и науки Алтайского края, Управление молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.