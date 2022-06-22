Разгонят кровь в жилах: четыре остросюжетных боевика, которые стоит посмотреть

Боевики любят за захватывающий, динамично развивающийся сюжет, демонстрацию силы и твердого характера героев. Мы составили подборку фильмов в этом жанре, с которыми вы сможете отлично провести время у экрана.

Гранит

Действие этого российского фильма https://www.ivi.ru/watch/480528 разворачиваются в Мозамбике. Здесь идет борьба за месторождения газа, мирные жители страдают от бесчинств боевиков, власти не справляются с ситуацией. В страну прибывает небольшой российский спецотряд, возглавляемый опытным военным Андреем Черновым с позывным «Гранит». Перед ним поставлена задача обучать мозамбикских солдат и следить за обстановкой в стране, но ограничиться этим герою не удастся: чем дальше, тем яснее становится, что за беспорядками стоят очень влиятельные люди. Российский боец смело вступает в борьбу не на жизнь, а на смерть.

Лощина мертвецов

Канадская кинокартина https://www.ivi.ru/watch/477402 сочетает черты боевика и фильма ужасов. Наемник Беккет, прослужив много лет вместе с другом Маршаллом, намерен уволиться из спецназа ради мирной семейной жизни, но прежде друзьям предстоит выполнить задание: вытащить биоинженера Хлою из бункера времен Холодной войны, где она ведет секретные исследования. На месте выясняется, что эксперимент вышел из-под контроля, и спецназовцам предстоит иметь дело с его результатом — вырвавшимся на свободу кровожадным чудовищем.

Джентльмены

Творение американских кинематографистов порадует не только поклонников боевиков, но и любителей комедий. Стареющий лондонский гангстер намеревается уйти на покой, продав свой бизнес. Желающих принять такое предложение находится немало, но покупатели не соглашаются с назначенной ценой, а главный герой слишком принципиален, чтобы идти на уступки. А значит, будут и интриги, и стрельба, и все, за что публика любит гангстерское кино. А развязка окажется очень неожиданной.

Великий уравнитель

Американский фильм повествует о судьбе спецназовца, ушедшего в отставку. Но надеждам героя на спокойную жизнь не суждено оправдаться: случайно увидев, как избивают женщину легкого поведения, он заступается за нее, и с этого начинаются его проблемы. Ему придется столкнуться с множеством врагов, включая и бандитов из России, и американских коррумпированных полицейских. Но герой не намерен отступать — он полон решимости призвать к ответу всех преступников.

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