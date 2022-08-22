Рисовать как Айвазовский: студия «ProИЗО» открывает новый набор на курсы живописи и графики

Научиться рисовать не хуже, чем Айвазовский, Ван Гог или Пикассо, — к этому часто стремятся начинающие художники. Но очень важно найти мастера, который «поставит» руку и поможет раскрыть индивидуальные грани мастерства. И с открытием в Барнауле студии рисования «ProИЗО» долго искать учителя больше не придётся.

В студии учат рисовать и взрослых, и детей с пяти лет. Акварель, масло, графика — эти направления доступны как в формате мастер-классов, так и в виде обучающих курсов, групповых и индивидуальных. Каждый ученик сможет написать картину, которой будет гордиться, даже если до этого он ни разу не держал в руках кисти и карандаши.

К началу нового учебного года студия запускает сразу два детских курса: «Первые шаги» для детей 5-9 лет и «Юный художник» для детей 10-15 лет.

«Первые шаги»

Курс «Первые шаги» рассчитан на обучение с нуля и базируется на классической русской школе академического рисунка и живописи. Начиная с основ, ученики осваивают техники акварельной, пастельной, гуашевой живописи в различных стилях. Детей также обучают работе с пластилином и бумагой — создавать аппликации и коллажи.

Занятия проходят один раза в неделю — два урока по 35 минут. С 1 сентября 2022 года начинают работу 12 групп:

— четверг с 10:00 до 11:10;

— четверг с 18:30 до 19:40;



— пятница с 10:00 до 11:10;

— пятница с 18:30 до 19:40;



— суббота с 12:30 до 13:40;

— суббота с 14:00 до 15:10;

— суббота с 15:30 до 16:40;

— суббота с 17:00 до 18:10;



— воскресенье с 12:30 до 13:40;

— воскресенье с 14:00 до 15:10;

— воскресенье с 15:30 до 16:40;

— воскресенье с 17:00 до 18:10.

Все материалы предоставляют. Стоимость абонемента — 2100 руб/месяц. Занятия проводят в малых группах, поэтому количество мест ограничено.

«Юный художник»

В основе этой программы — только проверенные временем методики. Курс «Юный художник» вобрал в себя лучшие элементы ведущих академических художественных образовательных учреждений — их на протяжении многих лет старательно отбирал руководитель студии. Индивидуальный подход к каждому ученику поможет развить его изобразительные способности, художественный и эстетический вкус, ассоциативное мышление, потребность в самовыражении через творчество.

Занятия проходят два раза в неделю — три урока по 45 минут. С 3 сентября 2022 года начинают работу семь групп:

— понедельник, среда с 10:00 до 12:15;

— понедельник, среда с 16:00 до 18:15;

— вторник, четверг с 10:00 до 12:15;

— вторник, четверг с 16:00 до 18:15;

— суббота, воскресенье с 10:00 до 12:15;

— суббота, воскресенье с 13:00 до 15:15;

— суббота, воскресенье с 16:00 до 18:15.

Все материалы предоставляют. Стоимость абонемента — 2500 руб/месяц. Занятия проводят в малых группах, поэтому количество мест ограничено.

Индивидуальные занятия

Кроме курсов, вы можете заказать индивидуальное обучение, где профессиональный педагог-художник занимается только с вами или вашим ребёнком. В студии полностью разработают программу обучения исходя из ваших предпочтений и пожеланий, ориентируясь на имеющиеся знания и умения.

Студия находится в самом центре Барнаула: по адресу пр. Социалистический, 109. Узнать подробности об обучении или, если вас заинтересовали курсы, сразу записаться можно на сайте студии.

Фото: студия рисования «ProИЗО»

Студия живописи и графики «ProИЗО»

Телефон: +7 (3852) 595-464

WhatsApp (моб.): +7 (923) 005-04-71

ВКонтакте

Адрес: пр. Социалистический, 109, 4 этаж, кабинет 410

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