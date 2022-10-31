Рыбачат уже со льда. Барнаульские рыбаки сфотографировали ледостав на Оби

На отдельных участках Оби возле Барнаула уже заметно начало ледостава. По утрам у берегов лёд настолько крепок, что местные рыбаки уже не боятся выходить, чтобы закинуть удочки на открытую воду.

Дмитрий Маркелов даже снял на видео, как его моторная лодка, словно ледокол, разбивает тонкий лёд, сковавший одну из обских проток в Шелаболихинском районе возле села Новообинцево и поделился кадрами в группе «Алтайское рыболовное сообщество».

Так же барнаульские рыбаки в своём сообществе гадают, когда лёд встанет накрепко и где уже вода застыла:

«Озеро у дороги в Казёнке — лёд. Коралл — лёд, Ляпиха — лёд, Пионерское в Казёнке — лёд» — «8 ноября на болотах и 15-20 декабря на водоёмах с течением» — «На ротаньих локациях может быть и к седьмому ноября».

Лёд на алтайских водоёмах 30 октября 2022 года / Фото: Дмитрий Сафонов и Дмитрий Маркелов.

Напомним, алтайские синоптики предположили, что постоянный снежный покров в регионе установится в десятых числах ноября.