Сериал «The Тёлки» собрал на Wink четыре миллиона просмотров

Видеосервис Wink 14 апреля показал заключительный эпизод сериала «The Тёлки» (18+), который стал одним из самых популярных с начала 2022 года. Его посмотрели более четырёх миллионов раз.

Сериал по мотивам одноимённого бестселлера Сергея Минаева был снят компанией «Медиаслово» по заказу «НМГ Студии» и пополнил линейки Wink Originals и more originals. Зрители, которые традиционно дожидаются выхода всех эпизодов, получили возможность посмотреть историю целиком и за один уикенд раскрыть все интриги порочного триллера о женской мести.

«Сериал поражает своей откровенностью, без купюр показывая, как главный герой сделал секс частью бизнес-процессов. Но когда его партнёрши поймут, что их всех просто использовали, то начинается история беспощадной женской мести, без оглядки на средства. Успех сериалу „The Тёлки“ обеспечил сильный актёрский состав, который собрали авторы и продюсеры. Каждая актриса придала истории глубокое, по-своему обаятельное измерение. Ну и, конечно, все они сделали картинку невыразимо прекрасной», — сказал продюсер сериала от видеосервиса Wink, директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

Одну из главных ролей в сериале сыграла Любовь Аксенова, известная по участию в таких проектах, как «Закрытая школа», «Рассказы», «Студия 17», «Эти глаза напротив», «Бывшие» и других.

«Моя героиня — настоящий профессионал. И когда появляется угроза делу всей её жизни, она бросается на его защиту. Миркин становится врагом, тем человеком, который пытается разрушить их совместный проект. Виктория действует импульсивно и не до конца понимает, что творит, но, когда начинает происходить непоправимое, она нащупывает верный, безболезненный выход из ситуации. Для меня изначально было важно, какое решение героиня примет в финале. Поступок, на который решается Вика, близок мне, он — одно из важнейших открытий для меня. Чтобы не быть фигурой в чужой игре, важно суметь начать свою собственную», — рассказала актриса Любовь Аксенова.

Напомним, в 2021 году пользователи онлайн-кинотеатра Wink посмотрели 1,2 миллиарда часов фильмов, сериалов, концертов, документальных картин и другого контента. Видеосервис серьёзно укрепил свои позиции: продолжительность просмотров выросла в 1,8 раза по сравнению с 2020 годом.