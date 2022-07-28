Сервис «три в одном». Какие сложности могут возникнуть при покупке дачи и как их избежать

Несмотря на то, что половина короткого сибирского лета уже прошла, спрос на дачи в Барнауле по-прежнему остаётся очень высоким. Как и цены. Но как же непросто выбрать ту самую дачу, которая и для отдыха пригодна, и расположена поближе к дому, и не будет стоить как маленькая квартира. А мы знаем, как стать хозяином дачи мечты, не потратив ни копейки на участок.

Поближе к дому

Итак, начинаем, понятное дело, с поиска участка. На том же Avito десятки объявлений о продаже дач в Барнауле в разных садоводствах: «Ракета», «Спутник», «Берёзовая роща», «Октябрьский садовод», «Раздолье» и другие.

Однако там нет весомой части объектов — тех, что продают бабушки. Многие из них просто не умеют пользоваться интернетом, так что свои объявления размещают разве что на информационном стенде в самом садоводстве. Или говорят председателю СНТ и соседям, но зона «вещания» сарафанного радио в этом случае очень маленькая.

Ещё один способ — обратиться к риелторам. У них база больше, но и за услуги придётся заплатить. И после скачка цен на недвижимость вполне себе немаленький процент от стоимости объекта.

Третий вариант — сервис по подбору участков для строительства новых модульных дач. Его предлагает компания «Крепче Дачи».

«В нашей базе более тысячи участков во всех частях города и пригорода. Мы можем подобрать и поближе к вашему дому, чтобы было быстро добираться. Можем и наоборот — подальше от города с его трафиком и суетой», — рассказал руководитель компании Никита Горбунов.

Фото: «Крепче Дачи»

За миллионы или даром

Никита Горбунов рассказал, что сегодня есть два варианта, как стать хозяином дачного участка. Первый — купить землю (с дачей или без) у собственника. Объявления на Avito — это, как правило, домики уже с участками. И цены на них в последние несколько лет существенно подросли.

Как ранее рассказывали amic.ru в Союзе риелторов Барнаула и Алтая, дачка рядом с Барнаулом может стоить от 1,5-2 млн рублей. А в самом городе ещё больше. Например, в районе пересечения улиц Малахова и Эмилии Алексеевой, за новой «Лентой» можно встретить варианты и по три, и по семь миллионов рублей. В радиусе 50 км от краевой столицы — уже 500-700 тысяч.

Конечно, можно найти и за 300-400 тысяч рублей, и даже ещё дешевле. Но это в основном либо вообще без домика, либо он очень старый или сколоченные «из всего, что было». Такие для комфортного отдыха совершенно не подходят.

Второй — получить участок бесплатно. Никита Горбунов делится лайфхаком: не покупайте участок, а берите невостребованный. По его словам, в садоводствах Барнаула очень много «ничейной» земли. То есть принадлежит она, конечно, садоводству, но пустует. Либо никто не пожелал строить там дачу, либо устал заниматься огородом и бросил, либо давно оформил, но так и не начал пользоваться и всё равно бросил. Это совершенно нормальная земля, просто ей не нашлось хозяина.

«Эти участки может взять любой желающий бесплатно и законно. Всего-то потребуется оформить договор с СНТ и платить взносы», — добавил собеседник.

О таких участках не напишут в интернете, раз они бесплатные, то и продавать их некому. В «Крепче Дачи» же говорят, что в их базе данных эта информация есть.

«Но перед тем как предложить участок своему клиенту, мы обязательно проверяем его на „чистоту“: смотрим, брал ли его кто-то в аренду раньше, есть ли у них задолженность и какое вообще „прошлое“ у этого участка. Если всё в порядке, то помогаем оформить на него документы: взять в аренду у садоводства или приватизировать. На всех этапах юридическое сопровождение», — отметил Никита Горбунов.

Фото: «Крепче Дачи»

Старенькое на новенькое

И снова к вопросу о цене. На стоимость дачи влияют два фактора: район, где она находится, и состояние домика и других построек. Соответственно, чем ближе к цивилизации, живописнее локация и свежее и больше дом, тем выше цена. Спрос на «элитные» загородные дома всегда будет, но сейчас растёт спрос и на небольшие комфортные дачи.

«Среди покупателей дач стало очень много молодых людей. У них, во-первых, ещё нет миллионов, чтобы покупать коттедж на берегу реки. Они не хотят копить на дорогую дачу или на большую стройку нового дома. А, во-вторых, им достаточно и небольшого домика, чтобы не тратиться потом на его содержание, а использовать как место для экспресс-отдыха. Им надо здесь и сейчас. Вот именно такой сервис мы и предлагаем», — добавил руководитель «Крепче Дачи».

Сейчас компания строит около сотни новых дач по всему городу и пригороду. И занимает это всего две-три недели: это небольшие модульные домики, возводимые по простой, но надёжной технологии.

Есть несколько типовых вариантов: от 10 до 20 «квадратов», с террасой или без, но всё из дерева (от «вагонки» до кедрового бруса). Минимальная стоимость нового готового домика — всего 250 тысяч рублей. В базовую комплектацию входит также забор и туалет. Если захотите, на участке можно построить баню, беседку, теплицу, бассейн. И разобрать старый домик, чтобы на его месте построить новый.

Представьте, эти выходные вы проводите в душной квартире, а уже через несколько недель могли бы жарить шашлычок на своём участке и ночевать в новом, чистом, уютном и пахнущем деревом домике.

«Крепче Дачи»

Адрес: Барнаул, Аносова, 3

Тел.: 25-01-02