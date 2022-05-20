Свежий воздух и теплые бассейны. Развлекательный комплекс «Планета Q» возобновил работу

На улице установилась тёплая (даже жаркая!) погода, и барнаульцы ищут, где искупаться. Пляжи ещё закрыты, да и вода в водоёмах прогрелась недостаточно. К счастью, комфортно и безопасно купаться и отдыхать всей семьёй можно в развлекательном комплексе «Планета Q» — с 10 мая он возобновил свою работу.

Комплекс расположен в живописном сосновом лесу, в отдалении от городского шума и суеты. Как отмечают в администрации «Планеты Q», здесь всё сделано для того, чтобы гости ощущали себя как на настоящем курорте. Так, во всех бассейнах предусмотрена система подогрева (температура воды всегда около 32 градусов Цельсия), на территории есть жаркая сауна, бар, ресторан и зона фуд-корта, а также беседки, мангальные зоны, VIP-зоны для приватного отдыха и гостиница.

Кроме того, «Планета Q» отлично подходит для отдыха с детьми: в этом сезоне организаторы подготовили специальную детскую зону с тремя бассейнами и с безопасной горкой. Каждые выходные здесь работают аниматоры.

Развлекательный комплекс «Планета Q» расположен по адресу: Барнаул, улица Байкальская, 47. Работает с 10:00 до 21:00 ежедневно. Стоимость посещения: взрослые — 700 рублей, дети с 3 до 12 лет — 300 рублей, дети до 3 лет — бесплатно. Узнать подробнее можно по телефону: 8-961-230-2010.