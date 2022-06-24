Техника и снаряжение для экстремалов: в Бийске открыли новый мотосалон «ВНЕ ДОРОГ»

Сеть мотосалонов «ВНЕ ДОРОГ», уже известная жителям Барнаула, открыла новый салон в Бийске по адресу пер. Шубенский, 77/1. Он уже готов принимать покупателей.

Оригинальная техника

«ВНЕ ДОРОГ» предлагает оригинальную технику для любителей экстремального спорта: снегоходы, квадроциклы, мотоциклы, вездеходы и другое. Например, в салоне представлены квадроциклы CFMOTO и «Русская Механика», мотоциклы Bajaj, Progasi, Avantis и Racer, лодки и лодочные моторы Tohatsu, Seanovo и Gladiator, а также снегоходы «Русская Механика».

В выборе техники вам помогут профессиональные консультанты. Они расскажут о преимуществах того или иного производителя, объяснят, чем модели отличаются друг от друга, подскажут, какая из них лучше всего подходит именно для ваших целей. Они также дадут советы по использованию, чтобы катание доставляло только положительные эмоции, и помогут подобрать запчасти и аксессуары.

Салон также оборудован собственным сертифицированным сервисом, где можно обслужить квадроциклы, гидроциклы и снегоходы. Мастера здесь используют специализированное оборудование и ПО и только оригинальные детали.

Качественная экипировка

Помимо техники, вы найдёте здесь качественную экипировку для активных видов спорта, охоты и рыбалки — от термоносков до вейдерсов. Также в салоне представлены товары для кемпинга. Если вы собираетесь в горы, вам будет удобно заехать во «ВНЕ ДОРОГ», приобрести всё необходимое и укомплектованными ехать дальше.

Не менее удобно, что необходимый товар вы можете заранее посмотреть и выбрать на сайте, а если возникнут вопросы — проконсультироваться со специалистом по телефону. По приезде в салон вам не придётся тратить время на поиски — останется только оплатить и забрать товар.

Удобная покупка

Сеть мотосалонов «ВНЕ ДОРОГ» предоставляет возможность приобрести технику в кредит или рассрочку на выгодных условиях. Например, мотоциклы и квадроциклы CFMOTO можно взять в рассрочку без переплат, дополнительных комиссий, сборов и обязательного страхования на 12 месяцев с первоначальным взносом 50% от стоимости техники. Проценты платит дистрибьютор CFMOTO и сеть мотосалонов «ВНЕ ДОРОГ».

Кроме того, в мотосалонах сети действует программа Trade-In, которая позволяет обменивать старую технику на новую с доплатой разницы стоимости между новой техникой и старой.

Мотосалон «ВНЕ ДОРОГ»

Адрес: г. Бийск, Шубенский пер., 77/1

Тел.: +7 (385) 299-68-48

E-mail:client@vnedorog.su

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