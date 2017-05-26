Тест: Насколько вы ребенок?

Психологи утверждают, что по настоящему счастливым человек может быть лишь в детстве. Это та пора, когда вспоминаешь только самые положительные моменты: мамин завтрак, первую рыбалку с отцом, прогулки во дворе и первую любовь. В детстве ты не думаешь, что ждет тебя дальше, ты просто плывешь по течению и делаешь все так, как велит сердце. Чтобы оставаться искренне счастливым нужно беречь своего внутреннего ребенка и пытаться как можно дольше сохранить его в душе. Пройди тест от Amic.ru и узнай, жив ли ребенок внутри вас. Победителей теста выберут 1 июня, ими станут 10 счастливчиков, которые выиграют абонементы в парк "Солнечный ветер", а также в детскую комнату семейного кафе "Лукошко". Призы получат те, кто 1-м, 7-м, 11-м, 23-м, 36-м, 45-м, 54-м, 68-м, 83-м и 111-м пройдут тест.

Парк "Солнечный ветер" находится по адресу: пр. Ленина, 152В

Узнать подробную информацию возможно на сайте парка