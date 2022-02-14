Девушки-эскортницы и парни с голым торсом. Почему мы ругаем "Тиндер", но всё равно там сидим

Далеко не для всех День святого Валентина — классный и добрый праздник. Пока одни наслаждаются романтикой и подарками, другие лишь грустят в одиночестве. Один из способов его скрасить — многочисленные приложения и сайты для знакомств, которые уже давно стали привычной частью нашей жизни.

Но идея искать свою половинку в Сети нравится не каждому. Некоторые всё ещё ностальгируют по временам, когда люди знакомились на улицах. Есть и те, кто (в основном, девушки) жалуется, что любовь на этих сайтах никому не нужна — большинство ищет лишь приключения на вечер. Тем не менее “Тиндером” и другими приложениями с каждым годом пользуется все больше людей.

Пока на Netflix все смотрят “Аферист из Тиндера”, у нас на amic.ru есть свой “Журналист из Тиндера”. Корреспондент Саша Соколов частенько бывает на подобных сайтах и регулярно радует редакцию смешными историями оттуда. Он узнал у барнаульцев, почему они постоянно жалуются на “Тиндер” и его обитателей, но вовсе не спешат его покидать.

Кто не ищет — тот найдёт

Tinder — самое популярное приложение для знакомств в мире — появился в 2012 году. Спустя несколько лет он добрался и до России. С его помощью можно быстро завести новые знакомства, найти интересные варианты для свиданий и, если повезёт, встретить любовь.

Впрочем, барнаульский “Тиндер” — это немного другое. Это когда ты знакомишься с девушкой, вы идёте гулять, а домой на такси тебя потом везёт муж её сестры (к сожалению, реальная история).

В небольших городах ты то и дело встречаешь в Сети старых знакомых, а не новых людей, жалуются пользователи.

“Это даже такой неплохой способ восстановить общение со старыми приятельницами. “О, ты тоже в Тиндере?” и понеслось. Друзья, коллеги, бывшие — в Барнауле ты постоянно видишь их в подборке анкет”, — объясняет барнаулец Кирилл.

Он пользуется “Тиндером” больше четырёх лет и уже пережил всё: от лёгких знакомств до серьёзных отношений. Конечно, первое случается намного чаще. Но и в реальной в жизни встретить любовь — огромная редкость, подчёркивает Кирилл. А потому он не считает это проблемой именно “Тиндера”.

Того же мнения придерживается и 35-летний Максим. Он также имел длительные отношения, которые начались именно в “Тиндере”. Но куда чаще всё заканчивалось одноразовым свиданием или встречей “на ночь”.

“Для себя я, наверное, уже не рассматриваю такие приложения как возможность встретить своего человека. Скорее, выберу девушку из своего круга общения, чтобы что-то попробовать. Но в целом это вполне реально. Вопрос лишь в том, попадётся ли тебе тот самый “твой” человек. В общем, всё как в жизни”, — считает мужчина.

Впрочем, у девушек на этот счёт куда меньше энтузиазма. Большинство из них уверены, что отношения здесь точно не завести, поскольку местным парням нужен только секс.

“Мне кажется, “Тиндер” — это прикольно, когда ты сама не ищешь ничего серьёзного. Потому что местные чуваки примерно такие: “Прикольно было бы познакомиться, встретиться, выпить, в идеале — переспать, а потом никогда больше друг друга не видеть”. Общаться всем как будто бы стало лень. Искать там отношения очень странно. Хотя знаю людей, которые даже поженились после знакомства в “Тиндере”. Но это, скорее, так совпало”, — рассказывает 23-летняя Мария.

Барнаульский психолог Анастасия Ячменева тоже недолгое время пользовалась приложениями для знакомств — правда, из профессионального любопытства. По её словам, нужно больше внимания обращать на свою анкету, а не на чужие. Тогда вы меньше будете переживать, что всем вокруг нужен лишь секс:

— Часто замечаю диссонанс между желаемым и предъявляемым миру. Классический пример: девушка ищет серьёзные отношения. Но её профиль на сайте очень эротизирован — от полуоткрытых сексуальных губ до полуобнажённых фото. Образ, что она демонстрирует, воспринимается другими через органы чувств. Поэтому посыл считывается буквально: я раскрепощена, возбуждена и хочу вызвать желание. В соответствии с этим мужчины и начинают писать девушке. В ответ она обижается, объединяет их в одну касту “им всем одно надо” и погружается в одиночество.

У мужчин, кстати, с этим полегче. Как правило, то, что мы видим в визуальной подаче, и является отражением внутреннего запроса. Но не всегда, конечно.



Специалист предлагает каждому сначала ответить самому себе на золотой список вопросов:

Анкета, что у тебя на сайте, полностью отражает тебя?

Какую задачу ты ставишь первостепенной — впечатлить, возбудить, рассмешить, спровоцировать? Какие задачи идут далее?

Как думаешь, какую самую первую реакцию ты вызываешь? Устраивает ли она тебя? Соответствует ли она твоему внутреннему запросу?

Критический подход к собственной анкете позволит отсеять немало горе-пикаперов, уверена психолог.

Что девочки говорят о мальчиках?

При этом претензий друг к другу у представителей обоих полов немало. Например, девушки ругают парней за ужасный выбор фото.

“Хорошо, если фотки вообще есть. Иной раз вообще листаешь картинки львов, волков и машин. Ну круто, а общаться-то мне с кем? Другая история — парни, которые во всех ракурсах демонстрируют свой голый торс. Вижу в этом прямой посыл на секс. Ты молодец, что накачался, но мне-то это зачем? Я не с прессом твоим разговаривать буду. Ещё бывает, что у парня только групповые фото. А ты сидишь и думаешь: “С кем из вас мне на свидание-то идти?” Ну и, в конце концов, есть просто ужасные фото. Например, селфи из машины, где у мужика восемь подбородков собралось. Друг, серьёзно? Думаешь, кому-то это понравится?” — жалуется 29-летняя Ольга.

Студентка Мария считает, что главная проблема барнаульских мужчин из “Тиндера” — раздутый список требований к своей избраннице.

“Это как раз те мужики, которые ищут девушку для серьёзных отношений. В основном они старше тридцати. Открываешь анкету, а там длиннющий список, какой ты должна быть: не пьёшь, не куришь, матом не ругаешься, работящая, хозяйственная, да ещё и в постели царица. Потом смотришь фото — а там такой дядя, что соответствовать уже не очень хочется”, — объясняет девушка.

Но и парни с красивыми снимками, по её словам, тоже часто разочаровывают, поскольку многие из них не настроены ни на какое общение. Мария подозревает, что такие мужчины сидят в “Тиндере”, чтобы просто покрасоваться и поднять самооценку.

Что мальчики говорят о девочках?

У мальчиков же вопросов к фотографиям девочек нет — чаще всего они красивые и качественные. А вот реальность нередко оказывается совсем другой, жалуется Максим.

“Фотошопность и инстаграмность фоток — самая нозящая история. Я не спорю, все девушки прекрасны по-своему. Но ты выбрал себе по вкусу, настроился на человека, машину помыл, столик забронировал. А в итоге приходит не красавица с фото, а серенькая такая мышка. И что мне с ней делать? Просто обидно, что я не поленился и подготовился, а девушке всё равно. Нафотошопила фотки и считает, что дело сделано”, — объясняет барнаулец.

Согласен с ним и Кирилл. По его словам, в отдельных случаях девушки даже справляются без фотошопа — просто берут чужие фотографии.

“Представьте, что на свидание с вами вообще другой человек приходит. Грубо говоря, в “Тиндере” это была высокая и стройная девушка, а на встрече — маленькая такая пышка. Мне-то и те, и другие нравятся, но зачем обманывать? Чем ты вообще думаешь, когда общаешься с человеком, прикрываясь чужими фото?” — удивляется парень.

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Максим добавляет, что всё чаще девушки в “Тиндере” становятся похожими на “эскортниц”. В анкете перечень желаний, которые вроде как должен исполнить мужчина. Требования разные: от похода в дорогой ресторан до нескромных подарков.

“У таких девушек самоцель — что-то с тебя поиметь. Ни отношения, ни даже общение им не нужно. Приходишь с ней в ресторан, а она тебе спустя час общения: “Слушай, займи 17 тысяч, пожалуйста”. Ты киваешь головой, оплачиваешь счёт и едешь домой”, — делится мужчина.

Свидания — это смешно и страшно

Тиндер-свидания — это совершенно отдельная история. Тут бывает всякое. Нередко переход из онлайна в офлайн происходит комично. Например, корреспондент amic.ru однажды пошёл в гости к девушке, чтобы починить ей стол. Не дело это, когда мебель сломана целых пять лет.

Максим рассказывает, что однажды свидание внезапно превратилось в тройное: он, девушка и её “почти бывший” парень.

“Приехал за ней на машине, отправились покататься. Смотрю, а за мной погоня. Пытаюсь уехать, не получается. Быстрая машина попалась, не отстаёт. Пришлось остановиться. Оказалось, что это парень девушки. Недорасстались, так сказать. Вернее, она рассталась, но своему молодому человеку сказать об этом забыла”, — вспоминает Максим.

По его словам, бывало ещё комичнее. В разгар приятного вечера в кафе у девушки зазвонил телефон, где на экране красовалась надпись “Любимый муж” с красным сердечком.

Но бывает совсем не до смеха. Случаются истории, разобраться с которыми, пожалуй, сможет только полиция. 24-летняя Элина рассказывает, что однажды чуть не стала жертвой изнасилования. Хотя изначально парень позвал её просто попить кофе.

“Я тогда только рассталась и искала общения. Написал парень, вроде симпатичный, кофе позвал попить. Заехал за мной, отвёз в кофейню. Взяли по стаканчику и поехали дальше. Я смотрю, а он уже куда-то по трассе вдаль поехал. А на мои вопросы лишь приговаривает: “Ну ты же понимаешь, что мы явно не ради кофе с тобой встретились сегодня”. У меня буквально истерика случилась. Стала кричать, по стеклу бить, чтобы он остановился. Высадил меня прямо на трассе. Пришлось пешком идти в сторону города. Через 40 минут пути у меня появилась сеть, я вызвала друзей и уехала домой”, — с ужасом вспоминает девушка.

К счастью, в этом случае всё обошлось. Элина признаёт, что виновата сама: садиться в машину к незнакомому человеку — глупая затея. Поэтому на свидания она больше не ходит вообще. А другим девушкам советует всегда иметь при себе перцовый баллончик.

Парни же чаще страдают финансово. Например, год назад барнаулец лишился восьми тысяч рублей, пытаясь попасть на свидание с красоткой из “Тиндера”. Девушка оказалась той ещё театралкой и пригласила мужчину на спектакль. Она скинула ему ссылку на сервис для покупки билетов. Мужчина всё оплатил, но сайт оказался фишинговым. Поэтому все деньги достались мошенникам.

Кирилл рассказывает, что и ему такие “девушки” писали. Он подтверждает, что история действительно выглядит правдоподобно. Но парень сначала решил узнать у друзей из театра, есть ли такой спектакль. Всё оказалось выдумкой.

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“Дожили”

Впрочем, некоторым неприятна сама идея, что общение должно происходить удалённо. Так считает 32-летняя Татьяна, с которой мы, как бы забавно это ни звучало, познакомились в “Тиндере”. Она уверяет: терпеть подобные приложения не может. Тем не менее пользуется ими уже два года.

“А что мне ещё делать? Мужики-то на улицах больше не знакомятся. Все в телефонах сидят. Мне это вообще не нравится. Дожили. Никакой романтики, никакой красоты. Но если “Тиндер” удалю, вообще ни на какие свидания ходить не смогу. Поэтому сижу, общаюсь”, — объясняет Татьяна.

И подобные мнения можно встретить нередко. Но на деле большой разницы между способами знакомства нет, считает барнаульский психолог Анастасия Ячменева. Вопрос лишь в том, насколько искренне человек создаёт анкету и общается с людьми.

“В конце концов, сам жанр любовной переписки существует уже давно. Только раньше это были бумажные письма. Нам известны длившиеся годами переписки известных людей, весточки с фронта. Другое дело, что сейчас это вышло на первый план”, — объясняет психолог.

По её словам, чтобы общение в Сети сложилось искренне, нужно соблюдать три простых принципа истинности:

В своей анкете вы тот, кто вы есть и в реальной жизни.

Вы готовы видеть партнёра таким, какой он есть, а не строить фантазии на основе его анкеты.

Вы прямо говорите о том, что вам нужно и что вы ищете.

Тогда и общаться станет намного проще, уверяет специалист. Ведь если вы оба честны и открыты, а также не прячете своих истинных целей, знакомство в Tinder ничем не будет отличаться от случайной встречи на улице.

Мир спасёт дружба

Но, несмотря на неудачный опыт и кучу взаимных претензий, парни и девушки, с которыми общался amic.ru, продолжают пользоваться приложениями для знакомств. По их словам, главная “фишка” по-прежнему работает: здесь всегда можно встретить ярких и интересных людей. Если выбросить из головы секс, отношения и прочие шаблонные стратегии, знакомство может перерасти в дружбу.

Подтверждает это и наш корреспондент. Он благодаря Tinder нашёл не только хороших товарищей, но и полезные знакомства. Например, красивые инфографики для некоторых наших материалов делала девушка с сайта знакомств. А о некоторых героях наших материалов мы бы никогда не узнали, если бы они не зарегистрировались в Tinder.

P.S. С праздником вас. Всем любви!